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Войска Наполеона сожгли часовню, икона осталась цела, а вандалы ослепли. Торжества в честь святыни прошли в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжества в честь святыни Борисовской епархии чудотворной иконы Божией Матери прошли в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
История храма связана с необычным выздоровлением местного жителя в XIX веке. Праздник отмечается ежегодно в июне, на него собираются верующие со всей Минской области.
Григорий Азаренок, корреспондент:
История иконы восходит к древнему прошлому. Местная легенда гласит, что впервые в таком виде Богородица появилась во сне одному из обитателей местных земель Исидору, который был тяжело болен. Он долго молился, просил о помощи и выздоровел.
В благодарность он изобразил Богородицу, какой он ее увидел. Позже он построил часовню. Это случилось в начале XIX века. Войска Наполеона сожгли ее, но икона осталась нетронутой, а вандалы ослепли.
Храм был восстановлен. Во время гонений часовню снова уничтожили. И уже в нашу эпоху отец Александр Цалков взялся за восстановление. Теперь икона снова помогает людям.
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Войска Наполеона сожгли часовню, икона осталась цела, а вандалы ослепли. Торжества в честь святыни прошли в Марьиной Горке
Новости Беларуси. Торжества в честь святыни Борисовской епархии чудотворной иконы Божией Матери прошли в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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