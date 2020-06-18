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Окупился ли белорусский «алмаз знаний» и сколько стоит самая дорогая книга из Национальной библиотеки?

18.06.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Окупился ли белорусский «алмаз знаний» и сколько стоит самая дорогая книга из Национальной библиотеки?

Национальная библиотека Беларуси была открыта 16 июня 2006 года. Окупился ли этот масштабный проект и какая книга в библиотеке самая дорогая? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил генеральный директор Национальной библиотеки Республики Беларусь Роман Мотульский.

«В широком смысле проект окупился. После того, как в Беларуси была построена Национальная библиотека, фактически все страны СНГ пошли нашим путем и либо построили свои библиотеки, либо реформировали те, которые были. В деньгах это посчитать невозможно, потому что в мире не существует методики подсчета экономической эффективности деятельности библиотек. Это вложение в науку, образование, инновационные технологии, в человеческий капитал и прогресс Беларуси. Могу привести известную фразу: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Согласно исследованию ООН (очень интересный вывод для меня был), 80% информационных ресурсов сконцентрировано в Европе и в Северной Америке. А, например, на африканском континенте даже процента нет. Если мы не будем приращивать знания, то мы автоматически будем скатываться вниз», – отметил гость программы.

Ведущий Марат Марков адресовал Роману Мотульскому вопрос о том, какая книга в Национальной библиотеке самая дорогая.

«Чтобы назвать стоимость книги, ее нужно выставить на международный аукцион. Не так давно продавалась одна из книг Франциска Скорины. Она оценивалась примерно в полмиллиона евро. У нас около десяти книг Скорины такого же уровня», – сказал Роман Мотульский. 

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:


ФОТО: БЕЛТА 

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Национальная библиотека Беларуси была открыта 16 июня 2006 года. Окупился ли этот масштабный проект и какая книга в библиотеке самая дорогая? На эти вопросы в эфире...
 
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