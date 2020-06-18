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Как обезопасят белорусских абитуриентов во время сдачи ЦТ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вступительная кампания 2020 года пройдет на высоком организационном уровне, несмотря на все обстоятельства и вызовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко. 18 июня в Минске прошло первое заседание государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями.
Чтобы обеспечить максимальную безопасность абитуриентов, приняты дополнительные противоэпидемические меры. Во время сдачи ЦТ в аудиториях будут находиться не более 50 человек. Кроме того, увеличено количество площадок для сдачи тестирования в резервные дни.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Централизованное тестирование – первый этап вступительной кампании. Оно пройдет с 25 июня по 23 июля. У абитуриентов будет возможность предварительной онлайн-подачи документов в учебные заведения. Всего белорусские вузы планируют принять свыше 55 тысяч студентов, ещё 40 тысяч смогут получить профессию в ссузах.
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Новости Беларуси. Вступительная кампания 2020 года пройдет на высоком организационном уровне, несмотря на все обстоятельства и вызовы, сообщили в программе Новости...
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