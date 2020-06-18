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Рыболов поймал на удочку рыбу рекордного размера
Источник материала: ОНТ
В Пенсильвании (США) рыболову попался оливковый сомик рекордного размера. Подробности
34-летний Джонатан Пирс рыбачил на берегу реки Скулкилл. Мужчина использовал в качестве наживки голову форели и поймал на удочку рыбу весом 25,5 килограмма и длиной 1,27 метра. Это произошло еще в конце мая, но власти штата долго не регистрировали рекорд.
Американец вытягивал сома из убежища в течение трех минут, а после решился на хитрость и ослабил леску. Рыба выбралась из камней, решив, что опасность миновала. Через пять минут Пирс вытащил сома на берег.
Вес пойманной рыбы на три килограмма превышал рекорд штата, который был установлен в апреле 2019 года.
Оливковые сомики водятся в реках Миссисипи и Миссури, нижних Великих озерах, на юге американского штата Луизиана и на севере Мексики. Взрослые особи вырастают до 160 сантиметров в длину и весят до 60 килограммов.
Фото: The Indiana Gazette / Jonathan Pierce
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В Пенсильвании (США) рыболову попался оливковый сомик рекордного размера. Подробности сообщает The Indiana Gazette. 34-летний Джонатан Пирс рыбачил на берегу реки Скулкилл....
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