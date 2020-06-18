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Отличная новость среди этого мрака. Беларуский мультфильм попал на крупный фестиваль в Хиросиме
Источник материала: Партизан
Беларуский мультфильм «Лагодны воўк» киностудии «Беларусьфильм» (режиссер Наталия Дарвина) вошел в конкурсную программу крупного Международного фестиваля анимационного кино в Хиросиме (Япония), основанного еще в 1985 году.
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Мероприятие пройдет 20-24 августа.
«Мультфильм построен на сказке беларуского автора Елены Масло. В центре повествования – история голодного волка, который имеет доброе сердце и питается только травами, медом и чаем. Но однажды зимой голод стал невыносимым, и волк впервые решил украсть баранчика», – рассказали на киностудии.
Источник: «Беларусьфильм»
Попасть в программу феста оказалось непростой задачей, однако «Лагодны воўк» с ней справился. Для участия в кинофестивале подали больше двух тысяч заявок со всего мира. В основную конкурсную программу жюри отобрало всего 59 работ.
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Беларуский мультфильм «Лагодны воўк» киностудии «Беларусьфильм» (режиссер Наталия Дарвина) вошел в конкурсную программу крупного Международного фестиваля...
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