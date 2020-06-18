Отличная новость среди этого мрака. Беларуский мультфильм попал на крупный фестиваль в Хиросиме

«БелТА» . Об этом пишет





Мероприятие пройдет 20-24 августа.





«Мультфильм построен на сказке беларуского автора Елены Масло. В центре повествования – история голодного волка, который имеет доброе сердце и питается только травами, медом и чаем. Но однажды зимой голод стал невыносимым, и волк впервые решил украсть баранчика», – рассказали на киностудии.



