|
Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске проводят обработку парков и скверов против клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска постоянно проверяют скверы и парки на наличие клещей. Для борьбы с ними используют специальное химическое вещество для обработки зеленых зон. Но прежде важно тщательно покосить траву и убрать сухую листву.
Сегодня специалисты работали в Заводском районе. Зачистку провели в скверах Слепянской водной системы, в Пионерском сквере и в парке 50-летия Октября.
Анна Волчек, мастер Зеленстроя Заводского района:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске проводят обработку парков и скверов против клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)