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Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы

18.06.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске проводят обработку парков и скверов против клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска постоянно проверяют скверы и парки на наличие клещей. Для борьбы с ними используют специальное химическое вещество для обработки зеленых зон. Но прежде важно тщательно покосить траву и убрать сухую листву.

Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы

3 способа удалить клеща самостоятельно

Сегодня специалисты работали в Заводском районе. Зачистку провели в скверах Слепянской водной системы, в Пионерском сквере и в парке 50-летия Октября.

Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы

Анна Волчек, мастер Зеленстроя Заводского района:
Сейчас благоприятный период для размножения клещей. Поэтому необходимо производить обработку в скверах, парках. Производится несколько раз за сезон, сейчас это первая обработка.

Люди в материале: Анна Волчек

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске проводят обработку парков и скверов против клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты...
 
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