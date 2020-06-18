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В Солигорске 11 июня во время выпускных ограничат продажу спиртного.

18.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 июня 2020 17:06 3603

В Солигорске 11 июня во время выпускных ограничат продажу спиртного.

Автор: Эдуард Кидяев.

Солигорский райисполком принял решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории района. Традиционно такие решения принимаются в связи с проведением в школах выпускных вечеров.

В Солигорске 11 июня во время выпускных ограничат продажу спиртного.

Солигорским райисполкомом принято решение по ограничению времени продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров.

В этом году формат «выпускных» претерпел серьезные изменения в связи с эпидемиологической ситуацией. Выпускных вечеров в привычном представлении не будет. 11 июня в школах Солигорского района пройдет торжественное вручение аттестатов и свидетельств об общем среднем и базовом образовании в 11, 9 классах.

В этот день с с 00:00 до 24:00 торговые объекты района спиртное продавать не будут.
Ограничения по продаже алкоголя действуют ежегодно в соответствии с ранее принятым решением Солигорского районного исполнительного комитета от 22 мая 2020 № 855 “Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Солигорского района”.

Нормативно-правовой акт направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, профилактику пьянства и алкоголизма на территории района.

Запрет касается всех алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных с объемной долей этилового спирта менее 7 процентов. Ограничения не затронут продажу алкоголя на объектах общественного питания в розлив, то есть бары, кафе, рестораны.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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10 июня 2020 17:06 3603 В Солигорске 11 июня во время выпускных ограничат...
 
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