В Солигорске 11 июня во время выпускных ограничат продажу спиртного.

Солигорским райисполкомом принято решение по ограничению времени продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров.



В этом году формат «выпускных» претерпел серьезные изменения в связи с эпидемиологической ситуацией. Выпускных вечеров в привычном представлении не будет. 11 июня в школах Солигорского района пройдет торжественное вручение аттестатов и свидетельств об общем среднем и базовом образовании в 11, 9 классах.



В этот день с с 00:00 до 24:00 торговые объекты района спиртное продавать не будут.



Ограничения по продаже алкоголя действуют ежегодно в соответствии с ранее принятым решением Солигорского районного исполнительного комитета от 22 мая 2020 № 855 “Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Солигорского района”.



Нормативно-правовой акт направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, профилактику пьянства и алкоголизма на территории района.



Запрет касается всех алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных с объемной долей этилового спирта менее 7 процентов. Ограничения не затронут продажу алкоголя на объектах общественного питания в розлив, то есть бары, кафе, рестораны.

