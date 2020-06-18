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В Солигорске 11 июня во время выпускных ограничат продажу спиртного.
18.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 июня 2020 17:06 3603
В Солигорске 11 июня во время выпускных ограничат продажу спиртного.
Солигорский райисполком принял решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории района. Традиционно такие решения принимаются в связи с проведением в школах выпускных вечеров.
Солигорским райисполкомом принято решение по ограничению времени продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
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10 июня 2020 17:06 3603 В Солигорске 11 июня во время выпускных ограничат...
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