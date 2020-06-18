|
Бабарико: «Целью является не моя посадка, а запугивание народа»
Источник материала: Партизан
Накануне обыска и «исчезновения» в ДФР Виктор Бабарико дал интервью
На вопрос, почему, он на свободе, Бабарико ответил:
– Я точно не рвусь туда, как любой разумный человек. У меня нет желания сейчас призывать, что, если у вас есть доказательства, задержите меня. Готовность к этому есть, но желания большого нет.
Почему это, я не знаю. Мне кажется, что целью является не моя посадка, а запугивание народа. Хотят сформировать образ жулика, предателя, подонка, который предал друзей, создал империю, украл картины, которые перед этим вернули в страну, заплатив огромные деньги…
Логика подсказывает, что главный объект – не я.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне обыска и «исчезновения» в ДФР Виктор Бабарико дал интервью Intex-press. По иронии судьбы он высказался по поводу возможного задержания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)