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Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

18.06.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси выделяют семь кластеров в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассматривать как отдельную отрасль наноиндустрию сложно. У нее широкий спектр использования. «Нано» проникает практически во все сферы: медицину, биотехнологии, электронику и машиностроение. Чтобы достичь результата в этой индустрии, нужна стратегия.

Какая именно, выяснила Юлия Стриго.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Предприятия, которые сегодня хотят быть конкурентоспособными, ищут свои пути к нанотехнологиям. В Беларуси выделяют семь кластеров в этой области. Помимо традиционных для нашей страны направлений по нано-, микро- и оптоэлектронике есть и другие. Например, агропромышленность. Наши ученые добились того, что всего несколько граммов наноудобрений хватает на целые гектары.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Это подкормка микроэлементами. Это может быть медь, железо, кобальт, селен – это все, что нужно растениям. Но они находятся в наноформе, и поэтому в концентрированном растворе они потребляются клетками через мембрану напрямую. Это интересно. И главное, что полезно: не будет того загрязнения экологического для почвы, не будет деградации почв. Это будет экономия средств.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Сейчас такие нанопрепараты апробируются на животных клетках. В перспективе создание витаминов для человека. А это уже фармацевтика – еще одна отрасль, где нанотехнологиям быть. Проверить, как организм реагирует на тот или иной препарат, тоже можно с помощью «нано». Здесь в работу вступают специальные микроскопы, позволяющие прикоснуться к самым маленьким частицам.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Юлия Стриго, корреспондент:
Это лаборатория Института тепло- и массообмена. Здесь происходит изучение поверхностей различных объектов с помощью атомно-силовых микроскопов. Они же позволяют буквально «пощупать» биологические клетки и понаблюдать даже за их жизнью.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Главный инструмент этих микроскопов – так называемый «зонд». Это маленькая иголочка-щупалец, который может прикасаться к клетке и информировать о ее свойствах. Например, раковые клетки более мягкие, а твердые и упругие – признак сахарного диабета. Эти же аппараты анализируют поверхности. Такая функция полезна для оптики. Причем микроскопы белорусского производства, пока используются для собственных исследований.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

А вот это уже «иностранец». Под его прицел может попасть объект помасштабнее. Например, с его помощью можно определить, что изначально было поставлено на документе – печать или подпись.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Александр Крень, заведующий лабораторией Института прикладной физики НАН Беларуси:
Это специализированный рентгеновский дифрактометр, который позволяет измерять внутренние механические напряжения, которые возникают в металлах, сплавах, каких-то композиционных материалах и которые приводят к разрушению, в общем-то, изделий.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Аппарат единственный в Беларуси, ему всего два месяца. Всю диагностику делает робот по программе, заданной с компьютера. Он может дать оценку внутреннему состоянию объекта любого размера. Это значительная подмога для предприятий, производящих детали для машин. Если говорить о реальном секторе экономики, то он открыт для «нано» и уже активно его использует.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Сергей Кабишов, начальник отдела инновационной деятельности Министерства промышленности Беларуси:
Как перспективы – это получение новых материалов с использованием наноприсадок, модифицирование, например, сплавов и металлов, которые мы на сегодня применяем. Ионно-плазменное нанесение покрытий, нанопокрытий, для придания поверхности наших деталей тех свойств, которые нам необходимы. Это использование нанопорошков, порошковой металлургии.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Казалось бы, все просто: изучить нанотехнологии, использовать их в производстве и экспортировать товар. Но это тоже финансирование. И порою нам закупить, например, брендовые мобильные телефоны выгоднее, нежели сделать собственные. В этом деле нужна стратегия. И если уж внедрять «нано», то для начала на малых предприятиях.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

Алексей Труханов, исполнительный директор Республиканской ассоциации наноиндустрии:
Не обязательно создавать конечный продукт, можно участвовать на какой-то очень важной стадии, которая будет обуславливать уникальные свойства конечного продукта. Многое по силам, потому что в стране есть научно-техническая база достаточно хорошая.

Делать своё или покупать чужое? Кем разрабатываются и где используются белорусские нанотехнологии

О белорусском потенциале свидетельствует и международный интерес. В Национальной академии наук практически ежедневно проходят семинары и конференции с коллегами из-за рубежа. По нашей инициативе создан международный научный совет по наноиндустрии. Если пока исследования наших ученых имеет фундаментальный характер, то впереди прикладное использование. А чтобы результат был со знаком плюс, должны совместно сработать три компонента: профессиональные кадры, достойные результаты лабораторных исследований и работа инженеров на производстве.

Люди в материале: Сергей Чижик, Юлия Стриго, Александр Крень, Сергей Кабишов, Алексей Труханов

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси выделяют семь кластеров в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассматривать как отдельную...
 
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