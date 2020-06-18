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В Солигорском районе останутся без электричества 7 деревень.
18.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
9 июня 2020 12:15 1953
В Солигорском районе останутся без электричества 7 деревень.
На нынешней неделе во многих населенных пунктах Солигорского района в период с 9 по 11 июня будет планово отключено электричество. В Солигорском районе 7 населенных пунктов останутся без электричества. Об этом информирует РУП «Минскэнерго».
В связи с различными ремонтными работами будут лишены электричества и несколько деревень Солигорского района. Во всех случаях работы будут проводиться с 9:00 до 16.00.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
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9 июня 2020 12:15 1953 В Солигорском районе останутся без электричества 7...
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