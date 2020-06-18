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В Солигорском районе останутся без электричества 7 деревень.

18.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


9 июня 2020 12:15 1953

В Солигорском районе останутся без электричества 7 деревень.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

На нынешней неделе во многих населенных пунктах Солигорского района в период с 9 по 11 июня будет планово отключено электричество. В Солигорском районе 7 населенных пунктов останутся без электричества. Об этом информирует РУП «Минскэнерго».

В Солигорском районе останутся без электричества 7 деревень.

В связи с различными ремонтными работами будут лишены электричества и несколько деревень Солигорского района. Во всех случаях работы будут проводиться с 9:00 до 16.00.

Так, на улице Первомайской в деревне Ананчицы отключат свет 9 и 10 июня в связи с заменой провода. По аналогичной причине окажутся обесточены сельчане из деревни Запереходное 11 июня и жители улицы Советской агрогородка Старые Терушки 9 июня. Замена трансформатора станет причиной отключения света во всей деревне Колос 9 июня.

Из-за выправки опор 10 июня останутся без света дома на трех улицах в деревне Хоростово: Коржа, Новой и Солнечной. Кроме того, замена опор будет проводиться на улице Пузичской деревни Челонец 9 июня и на улице Советской в деревне Первомайск 11 июня.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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"Солигорск - Новости"

 
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9 июня 2020 12:15 1953 В Солигорском районе останутся без электричества 7...
 
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