Силовики пришли в квартиру к спортивному журналисту «Белсата» Александру Путило

Источник материала: Tut.by

К спортивному обозревателю телеканала «Белсат» Александру Путило пришли силовики. Об этом сообщил его сын Степан Светлов (блогер Nexta).



Фото: Радыё Свабода

Как пишет «Белсат» , Александра вызвали сегодня в милицию в Жодино, чтобы «взять объяснения». Из Жодино журналиста повезли в Минск для «осмотра» его квартиры.

Путило успел рассказать коллегам по телефону, что «люди в штатском проводят проверку в квартире», он также сообщил, что ему запрещают разговаривать. Представители какой из силовых структур занимаются его делом, журналист не уточнил.

Его коллеги не исключают, что поводом для вызова в милицию и последующей «проверки» стал пост в Facebook, в котором журналист прокомментировал конфликт в Жодино с недопуском на стадион.

Примерно в 23.00 силовики покинули квартиру журналиста, они забрали ноутбук и мобильный телефон журналиста.

Напомним, Александра не пустили на матч чемпионата Беларуси по футболу между «Торпедо-БелАЗом» и брестским «Динамо» в минувшие выходные. По словам Путило, такое с ним случилось впервые за 30 лет деятельности в спортивной журналистике. В тот вечер, как утверждает Александр, начальник Жодинского ГОВД сказал, что журналистам «Белсата» запрещено осуществлять деятельность на территории Беларуси, несмотря на аккредитацию, которую ему выдала федерация футбола.

16 июня АБФФ выступила с официальным разъяснением. Выяснилось, что ими был проведен анализ порядка аккредитации ТВ и радио, по результатам которого «было установлено, что имели место случаи аккредитации иностранных СМИ, не имеющих аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Тем самым не выполнялось требование пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь о средствах массовой информации».

В связи с этим АБФФ было принято решение не продлевать сотрудничество с журналистами телеканала «Белсат» в части освещения всех турниров под эгидой организации.