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Силовики пришли в квартиру к спортивному журналисту «Белсата» Александру Путило
Источник материала: Tut.by
К спортивному обозревателю телеканала «Белсат» Александру Путило пришли силовики. Об этом сообщил его сын Степан Светлов (блогер Nexta).
Как
Путило успел рассказать коллегам по телефону, что «люди в штатском проводят проверку в квартире», он также сообщил, что ему запрещают разговаривать. Представители какой из силовых структур занимаются его делом, журналист не уточнил.
Его коллеги не исключают, что поводом для вызова в милицию и последующей «проверки» стал пост в Facebook, в котором журналист прокомментировал конфликт в Жодино с недопуском на стадион.
Примерно в 23.00 силовики покинули квартиру журналиста, они забрали ноутбук и мобильный телефон журналиста.
Напомним, Александра
16 июня АБФФ выступила с официальным разъяснением. Выяснилось, что ими был проведен анализ порядка аккредитации ТВ и радио, по результатам которого «было установлено, что имели место случаи аккредитации иностранных СМИ, не имеющих аккредитации Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Тем самым не выполнялось требование пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь о средствах массовой информации».
В связи с этим АБФФ было
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Его коллеги не исключают, что поводом для вызова в милицию и последующей «проверки» стал пост в Facebook, в котором журналист прокомментировал конфликт в Жодино с...
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