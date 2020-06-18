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«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои вопросы заместителю главы ведомства 18 июня задавали в Островце. Возможностью напрямую, лично и по телефону пообщаться с Андреем Кунцевичем воспользовались десятки человек.
Проблемы трудоустройства, развития инфраструктуры и получения арендного жилья – одни из немногих тем, которые озвучили жители города. Каждое обращение детально будет изучено специалистами и взято на строгий контроль.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Представители Администрации Президента продолжат работу в формате личных приемов и телефонных линий до 26 июня. Рассказать о своих проблемах смогут жители различных регионов. Так, уже 19 июня разбираться в сложных ситуациях белорусов будет начальник Главного государственно-правового управления Евгений Коваленко. Он выедет в Слоним.
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«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце
Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои...
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