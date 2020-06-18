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«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце

18.06.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце

Свои вопросы заместителю главы ведомства 18 июня задавали в Островце. Возможностью напрямую, лично и по телефону пообщаться с Андреем Кунцевичем воспользовались десятки человек.

Проблемы трудоустройства, развития инфраструктуры и получения арендного жилья – одни из немногих тем, которые озвучили жители города. Каждое обращение детально будет изучено специалистами и взято на строгий контроль.  

«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Выстраивание эффективной системы обратной связи является ключевой задачей в той масштабной работе по дебюрократизации госаппарата, которая развернута в нашей стране. Если говорить про сегодняшний прием граждан и прямую телефонную линию, то мы видим, что такая форма пользуется популярностью. Я рассчитываю, что вместе с Гродненским облисполкомом и районными исполнительными комитетами мы найдем разрешение тех вопросов, которые сегодня людей беспокоят.

«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце

Представители Администрации Президента продолжат работу в формате личных приемов и телефонных линий до 26 июня. Рассказать о своих проблемах смогут жители различных регионов. Так, уже 19 июня разбираться в сложных ситуациях белорусов будет начальник Главного государственно-правового управления Евгений Коваленко. Он выедет в Слоним. 

Люди в материале: Андрей Кунцевич, Евгений Коваленко

 
 
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Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Свои...
 
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