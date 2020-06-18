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Пандемию и её экономические последствия обсудили на саммите ЕС и «Восточного партнёрства»

18.06.2020 22:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пандемию и её экономические последствия обсудили на саммите ЕС и «Восточного партнёрства»

Будущее «Восточного партнёрства» обсуждали сегодня на саммите инициативы. Он прошел в виртуальном формате. Участниками этого проекта Евросоюза, который появился в 2009-м году, являются шесть стран постсоветского пространства – Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения. В ЕС объединение называют поясом добрососедства на своих восточных границах. А для стран-участниц – это хорошая возможность выстроить более тесные отношения с Евросоюзом. 

Саммит Восточного партнёрства впервые проходит в таком виртуальном формате. И, конечно, с одной стороны, лишает политиков возможности неформального общения, что, как мы понимаем, порой помогает решать многие вопросы. С другой – не мешает подключаться к работе оперативно из любой точки мира, минуя протокольные условности, и концентрироваться исключительно на повестке. А она в этот раз имеет значение стратегическое, потому что на кону – обсуждение будущего этой инициативы Европейского Союза. То есть, речь о том, как в ближайшие пять лет будет выглядеть «Восточное партнёрство» и что из себя представлять.

Но прежде несколько слов о составе: Беларусь на саммите представляет премьер-министр Роман Головченко. Для него это, можно сказать, международный дебют в новом статусе, но как для дипломата с огромным опытом участия в переговорах, вполне привычный формат работы. Эммануэль Макрон, Ангела Меркель другие ведущие политики ЕС (главы Еврокомиссии, Европейского совета и европейской дипломатии). Весьма статусное присутствие, что лишь подчеркивает серьёзность, которую европейские политики возлагают на эту инициативу – на взаимодействие с Киевом, Баку или Минском.

Естественно, прежде чем говорить о перспективах, участники подвели определённые итоги работы «Восточного партнёрства». В минувшем году этой инициативе исполнилось 10 лет, юбилейная встреча прошла в Брюсселе. И, надо сказать, что, в целом, всё, что происходит в Евросоюзе, называют «успешной историей». Отработаны форматы коммуникаций, выстроены конкретные программы: в поддержке бизнеса, энергетики, гражданских и общественных инициатив, образования и культуры. За минувшие пять лет только для Беларуси инвестиции через инструменты «Восточного партнёрства» составили более 170 миллионов евро. И не стоит забывать, что Евросоюз остаётся для Беларуси вторым по значимости торговым партнёром после России.

И тем не менее, уровень развития отношений стран «Восточного партнёрства» ЕС разный. Условно его можно разделить на две группы. В первой – Украина, Молдова и Грузия, которые приоритетом внешней политики называют интеграцию с Европейским союзом. Поэтому они продвинулись на этом пути дальше группы второй, где Беларусь, Армения и Азербайджан, которые более тесно связаны с Евразийским пространством и к сотрудничеству с Европейским союзом подходят более прагматично. Однако время не стоит на месте. Накануне саммита появились исследования общественного мнения в шести странах партнёрства. В Беларуси 54% респондентов считают отношения с ЕС хорошими, а 45% доверяют Евросоюзу – это на 6% выше, чем доверие Союзу Евразийскому.

Одним из главных результатов минувшего сезона диалога Беларусь-ЕС станет визовое соглашение. Меньше чем через две недели, с 1 июля, оно вступает в силу. 35 евро за шенгенскую визу – это тоже определённый шаг навстречу друг другу.

Что касается физической, как сейчас это принято называть, встречи лидеров ЕС и стран Восточного партнёрства, то в Европейском Совете предлагают провести её в начале 2021 года. В евроструктурах уверены, что к тому времени о пандемии и ограничительных мерах, которые сковали общественную и политическую жизнь, все уже позабудут.

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Будущее «Восточного партнёрства» обсуждали сегодня на саммите инициативы. Он прошел в виртуальном формате. Участниками этого проекта Евросоюза, который появился...
 
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