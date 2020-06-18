В Латвии арестованы счета фигурантов дела «Белгазпромбанка» на $430 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Комитет Госконтроля Беларуси выявил новые факты в деле действующих и бывших сотрудников «Белгазпромбанка», передает телеканал «МИР 24».

Раскрыты махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов. Также установлено, что на протяжении нескольких лет на счета латвийского банка были перечислены более 430 миллионов долларов. Латвийские правоохранители уже обнаружили и арестовали эти счета. В самом банке идут обыски.

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к данной противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», – заявил председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Тертель.

Во время допроса бывший председатель правления «Белгазпромбанка» заявил, что деньги, которые нашли у его коллег, принадлежат ему. В Госконтроле подчеркнули: документы, которые изъяли в ходе обысков, подтверждают обратное.