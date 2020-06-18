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В Латвии арестованы счета фигурантов дела «Белгазпромбанка» на $430 млн
18.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Комитет Госконтроля Беларуси выявил новые факты в деле действующих и бывших сотрудников «Белгазпромбанка», передает телеканал «МИР 24».
Раскрыты махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов. Также установлено, что на протяжении нескольких лет на счета латвийского банка были перечислены более 430 миллионов долларов. Латвийские правоохранители уже обнаружили и арестовали эти счета. В самом банке идут обыски.
Во время допроса бывший председатель правления «Белгазпромбанка» заявил, что деньги, которые нашли у его коллег, принадлежат ему. В Госконтроле подчеркнули: документы, которые изъяли в ходе обысков, подтверждают обратное.
Возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, полученных преступным путем,
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Белорусские следователи заявили о раскрытии махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов.
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