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В Латвии арестованы счета фигурантов дела «Белгазпромбанка» на $430 млн

18.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Комитет Госконтроля Беларуси выявил новые факты в деле действующих и бывших сотрудников «Белгазпромбанка», передает телеканал «МИР 24».

Раскрыты махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов. Также установлено, что на протяжении нескольких лет на счета латвийского банка были перечислены более 430 миллионов долларов. Латвийские правоохранители уже обнаружили и арестовали эти счета. В самом банке идут обыски.

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к данной противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», – заявил председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Тертель.

Во время допроса бывший председатель правления «Белгазпромбанка» заявил, что деньги, которые нашли у его коллег, принадлежат ему. В Госконтроле подчеркнули: документы, которые изъяли в ходе обысков, подтверждают обратное.

Возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, полученных преступным путем, хищении с использованием должностного положения, мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере, даче взятки.



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Белорусские следователи заявили о раскрытии махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов.
 
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