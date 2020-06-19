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В центре Минска люди в штатском похитили мужчину и увезли: очевидцы успели снять видео
Источник материала: KYKY>
В Минске пару часов назад люди в штатском похитили мужчину на улице Золотая Горка и увезли. Момент попал на видео, ролик опубликовал телеграм-канал Nexta:
Также в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как у площади Независимости человек громко кричит «Помогите!», и люди в штатском тащат его в бус.
Сегодня в Минске у пикетов для сбора подписей
Обложка: «Свабода».
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В Минске пару часов назад люди в штатском похитили мужчину на улице Золотая Горка и увезли. Момент попал на видео, ролик опубликовал телеграм-канал Nexta: Также в...
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