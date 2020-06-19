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В центре Минска люди в штатском похитили мужчину и увезли: очевидцы успели снять видео

19.06.2020 06:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске пару часов назад люди в штатском похитили мужчину на улице Золотая Горка и увезли. Момент попал на видео, ролик опубликовал телеграм-канал Nexta:

Также в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как у площади Независимости человек громко кричит «Помогите!», и люди в штатском тащат его в бус.

Сегодня в Минске у пикетов для сбора подписей выстроилась многокилометровая очередь. Сотни людей вышли в центр города, их не остановил даже начавшийся ураган. Так случилась акция в поддержку активистов и политиков, подвергнувшихся репрессиям и задержанных в ходе президентской кампании. В частности, Виктора и Эдуарда Бабарико. Так называемая «Цепь солидарности» начала формироваться на проспекте Независимости около 18:00. К 22:00 она растянулась вдоль проспекта примерно на пять километров. Водители сигналят участникам акции, несмотря на позднее время, акция все еще продолжается, хоть и людей стало меньше.

Обложка: «Свабода».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пару часов назад люди в штатском похитили мужчину на улице Золотая Горка и увезли. Момент попал на видео, ролик опубликовал телеграм-канал Nexta: Также в...
 
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