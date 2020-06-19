«Если бы не россияне, клубника значительно подешевела бы»

Источник материала: Виртуальный Брест

Так, кивая в сторону тех, кто возит ягоду в соседнюю страну, говорили журналисту Медиа-Полесья в середине дня 16 июня те, кто обеспечивает ею белорусский рынок.





Как выяснилось, россияне здесь ни при чём – это сами же белорусы её реализуют в Москве, Питере и т.д. На момент пребывания здесь журналиста таковых здесь было 4-5 машин. А вообще среди примерно 35 машин только одну приметил с российскими номерами. Закупщик закрывал свой фургон. Успел заметить, что он пустой.

— Нынче ягода хуже, чем в прошлые годы, а я уже седьмой год езжу сюда. И мельче, и плывёт быстро, — посетовал Базир Мустофаев из Брянска. – Сегодня поздно закупать, ведь пока довезу, так за ночь совсем потеряет товарный вид. Лучше завтра с утра начну закупку, чтобы до конца дня уже продать её в Брянске. Мне ведь надо как минимум две тонны, иначе смысла нет.





Он готов платить по 4 рубля за отборную ягоду. Это на сегодняшний день наивысшая планка, хотя с утра цена превышала даже 5 рублей. Завтра, скорее всего, упадёт.

Те, кто обеспечивает белорусский рынок, как то Минск, Борисов и другие более северные города страны, больше трёх рублей за кило не давали в середине дня, разве что кому-то из продавцов удастся реализовать по 3,5. А красная цена – 2,5 рубля. Скорее всего, завтра она не будет выше, если не ниже. Иначе никакой выгоды для тех, кто вывозит её из района.





Заготовители клубники в бочки со Старых Дорог подняли ценник со вчерашних 20 копеек до 30. По воле руководства района. Да и сроки заготовок для них ограничили, так как через некоторое время здесь появятся бочки Лунинецкого райпо. А свои люди и своё райпо, понятное дело, важнее.



