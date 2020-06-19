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21-летний житель Лельчицкого района подозревается в разбойном нападении на продавца цветов

19.06.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Менее суток провел на свободе. 21-летний житель Лельчицкого района подозревается в разбойном нападении на продавца цветов. Парень освободился из гомельского СИЗО, проиграл все деньги в игровом клубе и решил позаимствовать их в магазине. Что было дальше, запечатлела камера наблюдения. Он попросил женщину собрать ему букет, но затем накинулся на флориста и несколько раз ударил  камнем по голове, который до этого подобрал на улице. Мужчина закрыл девушку в помещении, похитил выручку из кассового аппарата и скрылся. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Несмотря на свой молодой возраст, парень трижды был судим. 

 
 
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Менее суток провел на свободе. 21-летний житель Лельчицкого района подозревается в разбойном нападении на продавца цветов. Парень освободился из гомельского СИЗО,...
 
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