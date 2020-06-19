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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 21-летний житель Лельчицкого района подозревается в разбойном нападении на продавца цветов Менее суток провел на свободе. 21-летний житель Лельчицкого района подозревается в разбойном нападении на продавца цветов. Парень освободился из гомельского СИЗО,...

Менее суток провел на свободе. 21-летний житель Лельчицкого района подозревается в разбойном нападении на продавца цветов. Парень освободился из гомельского СИЗО, проиграл все деньги в игровом клубе и решил позаимствовать их в магазине. Что было дальше, запечатлела камера наблюдения. Он попросил женщину собрать ему букет, но затем накинулся на флориста и несколько раз ударил камнем по голове, который до этого подобрал на улице. Мужчина закрыл девушку в помещении, похитил выручку из кассового аппарата и скрылся. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Несмотря на свой молодой возраст, парень трижды был судим.