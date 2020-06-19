С улицы похож на крепость? Смотрите, какой необычный дом в один этаж построили под Минском

Источник материала: Tut.by

Авторы проекта этого дома под Минском говорят, что в нем собраны все принципы, которые придутся по душе постсоветскому человеку — почти глухой фасад и высокий забор от улицы. Это довольно необычное строение в один этаж на 250 м² и плоской крышей, которое кому-то, возможно, напомнит бункер. Мы же отметили очень удобную планировку, панорамное остекление и черные стены.

Проект разрабатывали архитекторы студии ZROBYM architects. Концептуальная задумка — спрятать его от взглядов человека с улицы, чтобы было непонятно, каких он размеров. Интересным решением является реечный забор высотой 2.8 метра, который будет встроен прямо в фасад и здание будет полностью в нем растворяться Видимой частью останется лишь огромный портал над входной дверью.



Фото предоставлено архитектурной студией

Стоит пояснить, что в нашем случае дом и забор — это одно целое, и будут находится на существенном отступе от границы участка. На этой территории будет сделано благоустройство, появятся кусты и деревья. Как объясняют архитекторы, большой забор и сама ориентация дома формируют закрытый внутренний двор, который позволяет сохранить приватность жителей дома.

Подробнее о проектировании и строительстве этого дома архитекторы рассказывают в видеообзоре, который они разместили на своем канале :

На фасаде от улицы окна есть, но они узкие и через них невозможно увидеть, что происходит внутри. Однако с другой стороны в доме установлены огромные панорамные стены-окна.





Чтобы добиться максимальной инсоляции, дом имеет Г-образную форму — и спальная, и общественная части развернуты на юг. Их связывает общая терраса, вымощенная террасной доской.



Фото предоставлено архитектурной студией

В зоне гостиной на террасу есть большое сдвижное окно, летом это будет общее пространство.





Дизайн фасада в процессе проектирования несколько раз изменялся. В первом варианте верхнюю часть дома предлагалось сделать бетонной (листы ЦСП с «церезитовской» штукатуркой). Низ планировали зашить вертикальными деревянными рейками и покрыть пропиткой.



Фото предоставлено архитектурной студией

Позже заказчик попросил переделать проект на полностью черный. В итоге пришли к решению, что верх из ЦСП будет антрацитовый, а деревянные бруски — чуть светлее.



Фото предоставлено архитектурной студией

— Обычно мы предлагаем бюджетное решение — крепление ЦСП на деревянную обрешетку, — рассказывает архитектор Алексей Кораблев. — В этом случае заказчик использовал металлическую подсистему для вентфасада. В результате фасад получился ровным, все швы, плоскости выглядят идеально. С креплением по деревянному бруску так ровно сделать трудно. Но итоговая стоимость получилась довольно высокой — 18 тысяч долларов. В эту сумму входили стоимость утеплителя подсистемы, ЦСП и монтажные работы.



Пирог стены: блок 400 мм, 100 мм каменной ваты, верхний слой утеплителя покрыт стекловолокном, который является ветрозащитой. Металлическая система под вентфасад, ЦСП. Позже на нижнюю часть фасада будут закреплены рейки из лиственницы

У дома есть еще несколько нестандартных решений. Например, он стоит не на обычном ленточном или свайно-ростверковом фундаменте, а на шведской плите. Дом энергоэффективный — стены сложены из керамзитобетонных блоков с дополнительным утеплением (100 мм каменной ваты). В конструкции стен использовали металлические колоны в местах с большой площадью остекления — железобетонные могли испортить интерьер. Перекрытие, которое одновременно служит крышей, — монолитная железобетонная плита.

Внутренняя отделка сейчас находится на стадии черновых работ, поэтому можно изучить, какие инженерные системы тут будут. Интерес представляет система механической вентиляции с рекуператором. К ней подключается система подогрева воздуха, что позволит обогревать дом в межсезонье не включая отопление. Эта украинская установка в финале с установкой обойдется в 5 тысяч долларов.



Под каждым окном в полу будут стоять конвекторы

Что еще интересно — это высота потолков. Сейчас, до чистовой отделки она составляет 3,6 метра.

Обратить внимание стоит на некоторые планировочные решения. Так, во входной зоне находится отдельно стоящий блок. Со стороны прихожей в нем размещается гардероб. Со стороны кухни — кладовая, в которую можно убрать кухонный инвентарь и припасы.





В спальной зоне находится раздельный санузел, кабинет, гостевая комната, постирочная, мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной.