ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С улицы похож на крепость? Смотрите, какой необычный дом в один этаж построили под Минском

19.06.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Авторы проекта этого дома под Минском говорят, что в нем собраны все принципы, которые придутся по душе постсоветскому человеку — почти глухой фасад и высокий забор от улицы. Это довольно необычное строение в один этаж на 250 м² и плоской крышей, которое кому-то, возможно, напомнит бункер. Мы же отметили очень удобную планировку, панорамное остекление и черные стены.

Проект разрабатывали архитекторы студии ZROBYM architects. Концептуальная задумка — спрятать его от взглядов человека с улицы, чтобы было непонятно, каких он размеров. Интересным решением является реечный забор высотой 2.8 метра, который будет встроен прямо в фасад и здание будет полностью в нем растворяться Видимой частью останется лишь огромный портал над входной дверью.


Фото предоставлено архитектурной студией

Стоит пояснить, что в нашем случае дом и забор — это одно целое, и будут находится на существенном отступе от границы участка. На этой территории будет сделано благоустройство, появятся кусты и деревья. Как объясняют архитекторы, большой забор и сама ориентация дома формируют закрытый внутренний двор, который позволяет сохранить приватность жителей дома.

Подробнее о проектировании и строительстве этого дома архитекторы рассказывают в видеообзоре, который они разместили на своем канале:

На фасаде от улицы окна есть, но они узкие и через них невозможно увидеть, что происходит внутри. Однако с другой стороны в доме установлены огромные панорамные стены-окна.


Чтобы добиться максимальной инсоляции, дом имеет Г-образную форму — и спальная, и общественная части развернуты на юг. Их связывает общая терраса, вымощенная террасной доской.


Фото предоставлено архитектурной студией

В зоне гостиной на террасу есть большое сдвижное окно, летом это будет общее пространство.


Дизайн фасада в процессе проектирования несколько раз изменялся. В первом варианте верхнюю часть дома предлагалось сделать бетонной (листы ЦСП с «церезитовской» штукатуркой). Низ планировали зашить вертикальными деревянными рейками и покрыть пропиткой.


Фото предоставлено архитектурной студией

Позже заказчик попросил переделать проект на полностью черный. В итоге пришли к решению, что верх из ЦСП будет антрацитовый, а деревянные бруски — чуть светлее.


Фото предоставлено архитектурной студией

— Обычно мы предлагаем бюджетное решение — крепление ЦСП на деревянную обрешетку, — рассказывает архитектор Алексей Кораблев. — В этом случае заказчик использовал металлическую подсистему для вентфасада. В результате фасад получился ровным, все швы, плоскости выглядят идеально. С креплением по деревянному бруску так ровно сделать трудно. Но итоговая стоимость получилась довольно высокой — 18 тысяч долларов. В эту сумму входили стоимость утеплителя подсистемы, ЦСП и монтажные работы.


Пирог стены: блок 400 мм, 100 мм каменной ваты, верхний слой утеплителя покрыт стекловолокном, который является ветрозащитой. Металлическая система под вентфасад, ЦСП. Позже на нижнюю часть фасада будут закреплены рейки из лиственницы

У дома есть еще несколько нестандартных решений. Например, он стоит не на обычном ленточном или свайно-ростверковом фундаменте, а на шведской плите. Дом энергоэффективный — стены сложены из керамзитобетонных блоков с дополнительным утеплением (100 мм каменной ваты). В конструкции стен использовали металлические колоны в местах с большой площадью остекления — железобетонные могли испортить интерьер. Перекрытие, которое одновременно служит крышей, — монолитная железобетонная плита.
Жить на даче стало модно? Смотрите, какой крутой дом построили в садовом товариществе под Минском

Внутренняя отделка сейчас находится на стадии черновых работ, поэтому можно изучить, какие инженерные системы тут будут. Интерес представляет система механической вентиляции с рекуператором. К ней подключается система подогрева воздуха, что позволит обогревать дом в межсезонье не включая отопление. Эта украинская установка в финале с установкой обойдется в 5 тысяч долларов.


Под каждым окном в полу будут стоять конвекторы

Что еще интересно — это высота потолков. Сейчас, до чистовой отделки она составляет 3,6 метра.

Обратить внимание стоит на некоторые планировочные решения. Так, во входной зоне находится отдельно стоящий блок. Со стороны прихожей в нем размещается гардероб. Со стороны кухни — кладовая, в которую можно убрать кухонный инвентарь и припасы.


В спальной зоне находится раздельный санузел, кабинет, гостевая комната, постирочная, мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной.

Читайте также

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один этаж, 250 «квадратов» и панорамные окна. Под Минском строят дом с черным фасадом и плоской крышей.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Вите надо выйти!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика