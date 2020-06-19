Елисеев о вызове послов стран ЕС в МИД Беларуси: не вздумайте вмешиваться в наши внутренние дела





Андрей Елисеев. Фото: Еврорадио





Виктора Бабарико и людей его штаба, – комментирует ситуацию Андрей Елисеев. – В конце прошлого месяца я писал: «Либо альтернативные кандидаты буквально в ближайшие дни скоординируются и определятся с планом на период до 9 августа, на этот день и после, либо вероятен полный разлад в ситуации заключения всех альтернативных лидеров». – Послов стран Евросоюза вызвали вечером в белорусский МИД. Тема встречи неизвестна. Естественно, это связано с задержаниями самого популярного претендента на президентский пости людей его штаба, –. – В конце прошлого месяца я писал: «Либо альтернативные кандидаты буквально в ближайшие дни скоординируются и определятся с планом на период до 9 августа, на этот день и после, либо вероятен полный разлад в ситуации заключения всех альтернативных лидеров».





Задача, поставленная Макею, – в пылу предвыборных репрессий не сжечь мосты с Западом, насколько это возможно.





Наверняка будут заверять, что у следствия уже есть показания от задержанных о противоправных действиях Бабарико (об этом гостелеканалы заявили еще на прошлой неделе), что «вот-вот» предоставят документальные доказательства махинаций руководства Белгазпромбанка.





Мол, никакой политики здесь и близко нет, вам показалось: речь исключительно о финансовых преступлениях, не сомневайтесь, дорогие вы наши дипломаты.









Это то, что на прошлой неделе обещал Лукашенко в Полоцке: «У нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести... Но узником совести мы его не сделаем. Я поступлю так, чтобы не сделать его узником совести... Я позову Интерпол, россиян, американцев, европейцев, и пусть они сделают выводы».





Другая вещь, которую Макей будет подспудно доносить до европейских дипломатов: не торопитесь с введением санкций и замораживанием сотрудничества (особенно финансового), иначе толкнете Беларусь в объятия России, а вам это не надо.





Мол, запомните, что ситуация у нас контролируемая, наслаждайтесь статусом-кво и не вздумайте вмешиваться в наши внутренние дела и заступаться за уголовные элементы.



