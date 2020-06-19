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Елисеев о вызове послов стран ЕС в МИД Беларуси: не вздумайте вмешиваться в наши внутренние дела
Источник материала: Партизан
Представитель исследовательского центра Eurasian States in Transition предполагает о задачах властей.
Андрей Елисеев. Фото: Еврорадио
– Послов стран Евросоюза вызвали вечером в белорусский МИД. Тема встречи неизвестна. Естественно, это связано с задержаниями самого популярного претендента на президентский пост Виктора Бабарико и людей его штаба, –
Задача, поставленная Макею, – в пылу предвыборных репрессий не сжечь мосты с Западом, насколько это возможно.
Наверняка будут заверять, что у следствия уже есть показания от задержанных о противоправных действиях Бабарико (об этом гостелеканалы заявили еще на прошлой неделе), что «вот-вот» предоставят документальные доказательства махинаций руководства Белгазпромбанка.
Мол, никакой политики здесь и близко нет, вам показалось: речь исключительно о финансовых преступлениях, не сомневайтесь, дорогие вы наши дипломаты.
Это то, что на прошлой неделе обещал Лукашенко в Полоцке: «У нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести... Но узником совести мы его не сделаем. Я поступлю так, чтобы не сделать его узником совести... Я позову Интерпол, россиян, американцев, европейцев, и пусть они сделают выводы».
Другая вещь, которую Макей будет подспудно доносить до европейских дипломатов: не торопитесь с введением санкций и замораживанием сотрудничества (особенно финансового), иначе толкнете Беларусь в объятия России, а вам это не надо.
Мол, запомните, что ситуация у нас контролируемая, наслаждайтесь статусом-кво и не вздумайте вмешиваться в наши внутренние дела и заступаться за уголовные элементы.
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Представитель исследовательского центра Eurasian States in Transition предполагает о задачах властей.
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