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Умер сын Никиты Хрущева
Источник материала: ОНТ
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в возрасте 84 лет в США. Об этом
Дата похорон и обстоятельства смерти пока не называются.
Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1959-м он сопровождал отца в поездке по США. В 1963 году Сергей удостоился звания Героя Социалистического Труда, также был лауреатом Ленинской премии. В 1991 году Хрущев переехал в США, где работал в Брауновском университете в Провиденсе (Род-Айленд) и читал лекции по истории холодной войны. Впоследствии сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил гражданство США.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
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Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в возрасте 84 лет в США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова внучки бывшего...
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