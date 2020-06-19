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Умер сын Никиты Хрущева

19.06.2020 08:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер сын Никиты Хрущева

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в возрасте 84 лет в США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова внучки бывшего советского лидера Нины Хрущевой.

Дата похорон и обстоятельства смерти пока не называются.

Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1959-м он сопровождал отца в поездке по США. В 1963 году Сергей удостоился звания Героя Социалистического Труда, также был лауреатом Ленинской премии. В 1991 году Хрущев переехал в США, где работал в Брауновском университете в Провиденсе (Род-Айленд) и читал лекции по истории холодной войны. Впоследствии сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил гражданство США.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

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Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в возрасте 84 лет в США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова внучки бывшего...
 
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