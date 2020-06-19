Принуждение к любви. Закончилась позитивная повестка

пишет Ежедневник. Если действующий президент продолжит руководить страной после выборов, власти придется придумывать новую повестку, чтобы оправдать свое существование, считают эксперты,Ежедневник.





Уже заметно, что нынешняя предвыборная кампания в Беларуси значительно отличается от предыдущих. Так, впервые в стране собрано рекордное для альтернативного кандидата количество подписей – на 18 июня за Виктора Бабарико их число достигло 425 тысяч. Кроме этого, впервые в Беларуси репрессии в адрес альтернативных кандидатов начались до выборов, и это может задать свою траекторию всей кампании.





Причиной этому стала беспрецедентная политизация белорусского общества, считает политический обозреватель Артем Шрайбман.









«Выборы всегда даже в авторитарных государствах – это всегда время политизации. В Беларуси же это наложилось на букет кризисов: экономический, пандемию и абсолютно очевидные проблемы с падением рейтинга действующей власти», – сказал он во время онлайн-дискуссии «Белорусская политика уже не будет прежней».





Уникальность предвыборной кампании 2020 также в отсутствии ресурсов для повышения этого рейтинга.





«Уже у нас была ситуация рецессии во время выборов в 2015 году. Но тогда сложились уникальные внешние факторы – украинский синдром, который не то чтобы сплотил нацию вокруг лидера, но он оттолкнул большинство белорусов от мыслей об изменениях политического курса, от участия в каких-то политических турбулентностях. Сейчас же нет и этого», – сказал политический обозреватель.

Закончилась позитивная повестка

Эксперт считает, что особенность сегодняшнего момента в том, что закончилась позитивная повестка. Ее было трудно формулировать уже давно, и в 2015 году, когда выборы проходили лишь на программе «не допустить войны».





«Сегодня этот месседж уже не продается, хотя на него и продолжает делаться акцент, просто от бессилия, – уверен Шрайбман. – В риторике президента ничего не осталось про движение вперед, про развитие, сейчас основное «сохранить, что построено», то есть страховка от перемен, которые пытаются принести альтернативные кандидаты».





Отсюда такой уровень демонизации, дискредитации альтернативных кандидатов еще со старта. Но такой месседж работает только на тех, кто боится перемен. По соцопросам, заметил эксперт, таких людей уже меньшинство.





«И последняя особенность сегодняшней предвыборной кампании – отношения с Россией, кризис которых на сегодня настолько глубокий, что его преодоление требует от Минска масштабных уступок», – сказал политический обозреватель.





Лукашенко впервые перед выборами прибегает к антироссийской риторике, и для него будет выгодно, если «Газпром» вмешается в ситуацию с «Белгазпромбанком». Это, считает Шрайбман, лишь подтвердит версию о том, что все, что сегодня происходит – это вмешательство российских олигархов.





«Газпром» поэтому, скорее всего, будет вести себя сдержанно, понимая, что его так втягивают во внутреннюю политику», – сказал он.

Какие стоят вызовы

Говоря о вызовах, стоящих перед альтернативными кандидатами, основатель Центра новых идей Рыгор Остапеня заметил, что из основных – это выдержать репрессии и добиться открытого подсчета голосов.





«Может быть такой момент, что благодаря репрессиям могут укрепиться те, кого бьют, привязанность людей к таким кандидатам станет значительнее. Например, еще месяц назад в солигорском чате Тихановского к кандидатуре Бабарико относились с явным скепсисом. Теперь же Бабарико для людей Тихановского в этом чате – явный кандидат номер два. В общем, бумеранг репрессий летит и в саму власть», – сказал Остапеня.

Что может быть после выборов

Артем Шрайбман попробовал предположить, что будет происходить дальше, если действующий президент останется у власти.





«Если у власти остается Лукашенко, отсутствие позитивной повестки продолжится и дальше. Остается вакуум в вопросе, куда двигать страну с экономической точки зрения внутренней и внешней политики, – отметил он. – Родить что-то новое в экономике вряд ли получится. Поэтому власти придется придумывать новую повестку, чтобы оправдать свое существование».





Такой повесткой может стать конституционная реформа. Причем это не значит, что она будет осуществлена, а скорее это будет некое техническое послабление функций президента, считает Артем Шрайбман.





Более значимое положение, чем это было раньше, будут занимать силовики. То есть повестку вокруг Лукашенко будут формировать люди с определенным типом мышления.





«Власть будет опираться на те инструменты, на которые опиралась и раньше. В экономике это будет большая регулировка цен, давление на банки и т.д.», - уверен политический обозреватель.

Кого зарегистрируют?

И Рыгор Остапеня и Артем Шрайбман уверены, что Светлану Тихановскую не зарегистрируют кандидатом в президенты. С Бабарико пока непонятная ситуация.





«Что касаемо Цепкало, он, скорее всего, будет зарегистрирован. Он пока не представляет той угрозы, что и Бабарико», – сказал Остапеня. С ним солидарен Артем Шрайбман.





«Стало понятно, что Бабарико – это вызов, на него брошены все силы сегодня. А Цепкало пока только грозят имеющимся компроматом», – сказал он.





«Но мы не знаем, что будет через месяц. Может власть будет в таком эмоциональном состоянии, что скажет, что регистрируем только Черечня и все», – заключил политический обозреватель.



