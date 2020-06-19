Сложно ли быть хорошим отцом? Психологи утверждают — этому необходимо учиться

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах семьи чествуют любимых отцов — глав семейств. Впервые День отца отметили в США более 100 лет назад. Его инициатором является миссис Додд из штата Вашингтон. Таким образом она хотела выразить благодарность своему отцу, а через него поблагодарить всех заботливых пап, которые принимают активное участие в воспитании детей.

В Беларуси День отца всё еще не является официальным праздником, но все-таки день, посвященный всем в мире папам, — еще один хороший повод сказать, как сильно мы их любим.

Роль отца в жизни ребенка — актуальная тема, волнующая миллионы обычных людей, готовящихся стать родителями либо уже ставших ими.

Отец, папа, папочка… Как много значит для ребенка этот человек!

Папа для мальчика — это мужчина, которым хочется быть, когда вырастешь. Для девочки папа — это тот муж, которого хочется повстречать, когда вырастешь.

Много ли мужчин могут похвастаться званием «Хороший отец»? Ведь стать отцом просто, а быть хорошим папой… Этому необходимо учиться.





Хороший папа просто любит

Хороший папа — это тот, который любит своих детей безвозмездно. Он любит детей независимо от их поведения. Он их любит, когда они проливают молоко на клавиатуру его компьютера. Он их любит, когда они совершают ошибки в подростковом возрасте и когда обходятся ему гораздо дороже, чем он ожидал. И в те моменты, когда говорят ему, что они не согласны с его мнением.

Конечно, это не означает, что хороший папа никогда не сердится на своих детей и не расстраивается из-за их поведения. Но не важно, как меняются его эмоции, его любовь к детям остается неизменной. Она тверда, она не прекращается и она бескорыстна.

Хороший папа открыт в общении

Хороший папа открыт в общении со своими детьми. Он спрашивает их, как они себя чувствуют, поддерживает в них стремление рассказывать ему о проблемах и трудностях, так же как и о своих успехах и достижениях. Он внимательно выслушивает, чтобы понять их точку зрения и уважает ее, даже если она отличается от его собственной.

Кроме умения слушать, хороший папа обладает умением говорить. Он не ждет того, что дети сами догадаются о его отношении к ним, он сам говорит им о своей любви. Если он просит детей что-либо сделать или отклоняет какую-то их просьбу, то объясняет, почему он так поступает. И не для того, чтобы непременно оправдаться перед ними, а для того, чтобы дать им понять — даже если им это пока может не понравиться, — что он желает им добра в будущем.

Он признает, что открытое общение — это дорога с двусторонним движением, и он готов поделиться своим мнением с детьми в доступной для них манере.

Хороший папа проводит время со своими детьми

Самый лучший папа понимает, что детям нужно уделять время и внимание, чтобы отношения с детьми развивались и становились всё лучше. Если вовремя не уделить драгоценное время и внимание, то отношения с детьми зачахнут и сойдут на нет.

Некоторые папы пытаются «откупиться» от своих детей деньгами, игрушками, одеждой, поездками и тому подобным вместо того, чтобы уделять свое время. Всё это ничуть не уменьшает вины таких отцов. Ни один из этих материальных предметов в качестве подарка ничего не значит, если нет самого важного — времени и внимания.

Хороший папа терпелив

Хорошие папы терпеливы. Они понимают, что все дети делают ошибки, поэтому не раздражаются, когда в повседневной жизни подтверждается эта истина. Вместо этого они уделяют своим детям время, которое необходимо для учебы и роста, постоянно при этом поддерживая детей своими похвалами.

Хороший папа подает хороший пример

Желаете вы того или нет, но вы — первый человек, который послужит вашим детям образцом для подражания в поведении. Это накладывает огромнейшую ответственность на вас, потому что ваши речь, поведение и действия будут иметь серьезнейшее влияние на развитие детей.

Если вы не хотите, чтобы они стали бездельниками, вам не следует проводить весь вечер на диване. А если же вы хотите их приучить есть овощи, вам необходимо делать то же самое самому.

Хороший папа умеет веселиться

Самой важной целью для большинства детей является стремление прожить каждый день жизни как можно более весело. Из этого следует, что они прекрасно ладят с тем, кто умеет хорошо веселиться. Если вам удастся стать одним из таких людей, то вы обнаружите, что ваши взаимоотношения с детьми становятся всё лучше, и станете для них полноценным человеком, а не просто «папой».

Важно, чтобы вы развлекались не отдельно от детей, а вместе с ними: присоединитесь к ним и вместе занимайтесь тем, что приносит радость. Это может означать, что вам придется пойти купаться вместо того, чтобы играть в компьютерные игры или читать новости. Но если вы внесете в свою жизнь эти небольшие коррективы, ваши дети будут благодарны вам за это всю свою жизнь.

Хороший папа обеспечивает своих детей

У ваших детей есть потребности, и пока они не станут взрослыми, ваша обязанность состоит в том, чтобы как можно лучше удовлетворить эти нужды. Хорошие папы это знают и усердно и много работают, чтобы должным образом обеспечить своих детей.

Обратите внимание, что мы говорим об обеспечении потребностей. Это совсем не значит, что нужно удовлетворять все их прихоти. Например, вашим детям постоянно требуются новые качественные кроссовки, но им, вероятно, необязательно каждый раз покупать кроссовки с золотыми застежками-липучками за несколько сотен долларов. Задача хорошего папы состоит в том, чтобы помочь детям осознать разницу между потребностями и прихотями и обеспечить их всем необходимым.

Если же случилось так, что ваша семья распалась, не ставьте крест на возможности реализоваться как отец. Даже после развода существует масса способов сохранить и развить отношения с ребенком. Встречи, прогулки, совместные походы в кино, театры и кафе, разговоры по телефону, письма — всего перечислить невозможно.

Только не совершайте самую большую и самую частую ошибку: не используйте при решении бракоразводных и семейных споров детей в качестве заложников. Родители должны сотрудничать и поддерживать друг друга ради их общего дела — ради их детей.

Юлия Малец,

психолог НРТЦСОН.