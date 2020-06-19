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Конкурс! Молодежь на пути к зеленому развитию

19.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Справочно:

Соглашение мэров - Восток (CoM East) - это проект, который финансируется Европейским Союзом, нацелен на объединие местных, региональных и национальных органов власти стран Восточного партнерства в их стремлении развивать региональную политику на основе принципов устойчивой энергии, усилить энергетическую безопасность и поддержать глобальное движение в борьбе с изменениями климата.

Проект был запущен в сентябре 2011 года, первая его фаза (2011-2015 гг.) охватила 11 стран Восточного партнерства и Центральной Азии, а второй этап (2016-2020 гг.) охватывает 6 стран региона Восточного партнерства.

В список подписантов проекта «Соглашение мэров - Восток» входят 56 белорусских городов.

Конкурс! Молодежь на пути к зеленому развитиюКонкурс! Молодежь на пути к зеленому развитию

Фраза «Молодежь – наше будущее» стала крылатой. Ее бессмысленно оспаривать. Но не менее важно помнить, что молодежь – это и наше настоящее, поскольку именно она является самой инициативной и динамичной частью общества. Ей присуще желание создавать новое, искать наиболее успешные решения.

С целью информирования и продвижения среди молодежи тематик экологически чистой энергии и энергоэффективности, а также экологически чистого восстановления после кризиса COVID-19 проект «Соглашение Мэров - Восток» запустил конкурс «Молодежь на пути к зеленому развитию».

Конкурс призван выявить активных представителей исполнительных комитетов и учреждений в городах-подписантах Соглашения мэров, Ивье входит в их число с 2017 года, которые предложат инновационные идеи мероприятий по продвижению тем энергосбережения, возобновляемых источников энергии и защиты климата среди молодежи в рамках Международного дня энергосбережения 11 ноября 2020 г. Мероприятия должны быть связаны с участием города в Соглашении мэров по климату и энергии.

Конкурс проводится в период с 15 по 24 июня 2020 г. Команда проекта Com East собирает концепции проведения мероприятий для молодежи по популяризации опыта перехода к экологически чистой энергии и экологически чистому восстановлению после кризиса COVID-19.

25 июня будут определены лучшие 3 концепции мероприятий для молодежи. Итоги Конкурса подводятся по результатам мнения жюри, формируемого организаторами.

Критериями оценки работ являются:

- соответствие заявленной теме;                                     

- оригинальная и полезная информация о том, как рассказывать молодежи про опыт перехода к экологически чистой энергии и экологически чистому восстановлению после кризиса COVID-19;

- креативный подход в организации мероприятия (формат, место проведения и тд.);

- творческий подход и инновационность;

- вовлеченность нескольких партнеров.

Награждение победителей пройдет в последний день Европейской недели устойчивой энергии (26 июня) в офисе Местного фонда содействия развитию международного диалога и сотрудничества «Интеракция» (г. Минск, пр-т Независимости 95, офис 810) либо в администрации городов-победителей.

Участника/Команду участников занявших 1 место ожидает велосипед (эквивалентный 1800 белорусскиим рублям), занявших 2 место - электроскутер (эквивалентный 900 белорусским рублям), 3 место - набор блогера для онлайн-трансляций (эквивалентный 560 белорусским рублям). Всем организаторам, кто отправит заявки, предоставляется информационная поддержка и поддержка промо-продукцией для проведения мероприятия 11 ноября 2020 г., а также торжественное награждение по итогу проведения мероприятий грамотами от Департамента по энергоэффективности.

Информация об условиях, правилах проведения Конкурса и результатах размещается на сайтах и в официальных аккаунтах Facebook и Instagram проекта CoM East и Местного фонда содействия развитию международного диалога и сотрудничества «Интеракция».

В конкурсе могут принять участие представители местных органов власти и учреждений в городах и районах, которые являются подписантами Соглашения мэров в Беларуси, самостоятельно либо в составе команды.

К участию в двух этапах конкурса допускаются все желающие без ограничения по возрастным или иным признакам.

Для участия в конкурсе, Участник/Команда участников должен направить до 24 июня (18:00) на адрес коммуникационного эксперта проекта «Соглашение мэров - Восток» в Беларуси Ольги Салахеевой Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. описание идеи/концепцию мероприятия для молодежи по популяризации опыта перехода к экологически чистой энергии и экологически чистому восстановлению после кризиса COVID-19, приуроченного к Международному дню энергосбережения 11 ноября 2020 г. Один Участник/Команда участников могут отправить максимум 3 идеи/концепции, каждая в отдельном электронном письме. Творчество и юмор поощряются. Примерную форму концепции можно узнать обратившись в сектор идеологической работы и по делам молодежи Ивьевского райисполкома.

К участию в конкурсе не допускаются идеи и мероприятия, которые связаны с нарушением авторских и смежных прав.

Принимая участие в Конкурсе, Участник/Команда участников автоматически соглашается с правилами и условиями его проведения.

Все дополнительные вопросы можно задавать контактному лицу - Ольге Салахеевой, коммуникационному эксперту проекта «Соглашение мэров-Восток» в Беларуси по почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. либо по моб. телефону +375-(29)-636-42-28.

 

Форма для заявки на участие по ссылке https://drive.google.com/file/d/1xtHRqiuZ5Ck7T5Kl5f6YlTA9zjsnuy6v/view?usp=sharing

Подготовила П. КЁЛЕР.

 
Теги: Минск
 
 
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Справочно: Соглашение мэров - Восток (CoM East) - это проект, который финансируется Европейским Союзом, нацелен на объединие местных,...
 
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