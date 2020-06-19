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Навальный о ситуации в Беларуси: Происходит месиво

19.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в новом выпуске своего видеоблога прокомментировал ситуацию в Беларуси.


Ситуацию с задержаниями, обысками и протестами Навальный охарактеризовал как «реальное политическое месиво». А причины арестов, в частности, Тихановского он назвал даже не беспределом, а трешем. 

Про сюжеты БТ, которые Навальный специально посмотрел, он заявил, что не только Соловьев близко не стоял к такому уровню пропаганды, но даже советские образцы отдыхают. 

В целом ситуацию в Беларуси Навальный назвал чудовищной.
 
 
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в новом выпуске своего видеоблога прокомментировал ситуацию в Беларуси.
 
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