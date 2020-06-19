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Газовая атака продолжается. Почему Беларусь не оспаривает цену на газ в суде?

19.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оптимальный сценарий разрешения газового спора

Газовая атака продолжается. Почему Беларусь не оспаривает цену на газ в суде?
Беларусь считает нынешние цены на российский газ «несправедливыми» и настаивает на их снижении. Сделать это официальный Минск пытался на различных переговорных площадках с РФ, однако в этом году пока даже президенты не смогли найти консенсус по этому вопросу. Несмотря на, казалось бы, «железобетонные» аргументы Минска.


Контракт на поставку газа в Беларусь на 2020 год по USD127 за тыс. куб. м. был заключен с «Газпромом» 14 февраля 2020 г. Но уже буквально через пару месяцев цена газа на европейских рынках из-за пандемии снизилась до рекордного уровня. И оказалось, что Беларусь должна покупать российский газ по цене, которая заметно превосходит среднеевропейскую цену и даже среднюю экспортную цену «Газпрома», хотя ранее эта разница в пользу Беларуси всегда была существенной. Было время, когда она превышала даже USD200 за тыс. куб. м., – в последние годы, правда, заметно меньше. Теперь же Минск лишился даже своего неизменного бонуса к цене в виде экспортной пошлины на газ, поскольку в Европе газпромовский газ даже с учетом экспортной пошлины (30%) стал стоить дешевле, чем для Беларуси, которая эту пошлину не платит благодаря союзнически отношениям с Россией.

Российский газ резко подешевел для Европы как по долгосрочным контрактам, так и на спотовом рынке. В мае цены упали до USD40-45 (на британской площадке NBP и нидерландской TTF соответственно). На электронных аукционах «Газпрома» в первые 20 дней мая газ оптовая цена газа составляла USD80 за тыс. кубометров.

Отчаявшись добиться скидки к цене за столом переговоров с Москвой, Минск, судя по всему, принял решение оплачивать российский газ исходя из самостоятельно установленной более «справедливой» цены. В результате в конце мая в «Газпроме» озвучили сумму белорусского долга за газ – USD165,57 млн. Российская монополия заявила, что готовы начать переговоры с Беларусью по условиям поставок газа в 2021 году только после погашения этого долга, однако о пересмотре газового контракта на 2020 год она даже речи не ведет.

На это белорусское Минэнерго ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский газ, – споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья между тремя субъектами хозяйствования – ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Сейчас «Газпром» поставляет газ в Беларусь через свою белорусскую «дочку» – « Газпром трансгаз Беларусь», которая далее поставляет газ крупнейшим белорусским потребителям. Поэтому, чтобы снять все разногласия по задолженности, российская сторона должна доказать, что «Газпром» поставляет в Беларусь «правильный газ», а для этого – предоставить «методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси».

Учитывая достаточно большую сумму белорусского долга за газ, можно сделать вывод, что «дочка» российской монополии давно поставляет белорусским потребителям некачественный газ, а Минск замалчивал эту проблему. В это трудно поверить, тем более, на фоне непрекращающегося торга за скидку к его цене.


Почему не по примеру Польши?


Очевидно, что Минск, исчерпав все доступные способы убедить «Газпром» пересмотреть действующий газовый контракт ввиду его «несправедливости» в очередной раз прибег к некой хитроумной комбинации в расчете таким способом добиться нужного результата.

У наблюдателей в связи с этим может возникнуть логичный вопрос: почему Минск в стремлении добиться «газовой справедливости» ищет некие окольные пути, а не отстаивает свое право в суде? Как это сделала, например, Польша.

Чтобы добиться пересмотра цены на поставляемый в Польшу российский газ, оператор газового рынка PGNiG инициировала в 2015 году арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и «Газпром экспорт». Компания потребовала пересмотреть цены на природный газ по контракту от 25 сентября 1996 года.

Ямальский контракт на поставку газа, подписанный компаниям «Газпром» и PGNiG в 1996 году, предусматривает объем поставок российского газа в Польшу в размере около 10,2 млрд. кубометров в год. При этом в соответствии с условием договора «бери или плати» концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд куб. м. газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок. В то же время за каждой стороной сохраняется право потребовать пересмотра действующих цен на газ в случае, если компании посчитают, что они не соответствуют рыночным. Именно этим правом и воспользовалась компания PGNiG в ноябре 2014 года.

Стокгольмский арбитраж 30 марта 2020 года принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». Таким образом, польский PGNiG выиграл суд над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, который принял решение пересмотреть с ноября 2014 года ценовую формулу на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, – приблизить ее к рыночной. В результате «Газпрому» придется выплатить PGNiG около USD1,5 млрд компенсации за переплату с период с 1 ноября 2014 года – то есть даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены по 29 февраля 2020 года.

На днях польская сторона сообщила, что уже до 1 июля 2020 года «Газпром» заплатит эту сумму польской PGNiG. Компания сообщила, что подписала с ООО «Газпром экспорт» дополнение к договору на поставку газа по газопроводу «Ямал-Европа» от 1996 года (5 июня документ был подписан в электронном виде, а 15 июня – на бумаге, с обменом оригиналами документов). PGNiG отмечает, что «Газпромом» был согласован срок оплаты до 1 июля 2020 года.

У Минска нет выбора

Вариант цивилизованного разрешения газового спора для белорусской стороны исключен, вероятно, по нескольким причинам.

Можно предположить. что у Минска в рамках заключенного с «Газпромом» контракта нет серьезных рычагов влияния ни на цену импортируемого из РФ газа. Кроме того, в отличие от Польши, которая давно диверсифицирует поставки газа и планирует через пару лет вообще отказаться российского газа, Беларусь привязана к единственному поставщику – «Газпрому». Еще одно обстоятельство: Беларусь пострадала из-за газового форс-мажора совсем недавно: сейчас уже трудно представить, но ведь еще в 2019 году Беларусь имела самую низкую цену на газ не только в сравнении с европейскими странами, но и на всем постсоветском пространстве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня заявил, что Беларусь может найти альтернативу российскому газу так же, как в случае с нефтью. «Слава богу, и нефти хватает в мире – бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», – сказал Лукашенко (цитата по  БелТА).

Однако пока это не более чем декларация. После продажи в 2011 году своей газотранспортной системы Беларусь лишилась возможности импортировать газ из других стран, кроме РФ. Поэтому Минску в отчаянном торге за скидку к цене газа снова приходится уповать лишь на добрую волю Москвы. Тем более, что в недавней истории союзников подобная ситуация уже случалась.

В 2015-2016 гг. Беларусь также добивалась от «Газпрома» скидки к цене на газ, ссылаясь на снижение цен на европейском рынке. Не добившись результата, Беларусь с 1 января 2016 г. в одностороннем порядке перешла на новую формулу оплаты за российский газ исходя «из рыночных равнодоходных цен», установив для себя вместо контрактной цены в USD133 за тыс. куб. м. более «справедливую» цену – USD108. Когда размер белорусского долга вырос до USD270-300 млн, компания «Газпром трансгаз Беларусь» была вынужден подать иск в международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате. Однако судебного разбирательства не последовало. Вероятно, российская «дочка» поняла безуспешность этих попыток. В результате ситуацию «разрулили» президенты РФ и Беларуси В. Путина и А. Лукашенко, которые придумали механизм «перетаможки» 6 млн тонн нефти, что позволило Минску погасить газовый долг и получить нужную скидку к цене на газ.

Вероятно, на похожий сценарий разрешения газового спора официальный Минск рассчитывает и сейчас.
 
Теги: Минск
 
 
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