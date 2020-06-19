Вступительная кампания-2020: ответы на актуальные вопросы

Источник материала: Полесская правда



Вступительная кампания в нынешнем году проходит с особенностями, вызванными эпидемиологической ситуацией. Нововведения коснулись технических аспектов подачи документов и прохождения вступительных испытаний. Существенных изменений в правилах приема в вузы не предусмотрено. Централизованное тестирование стартует 25 июня. Одна из его особенностей — предварительная электронная регистрация.

Изменения в нынешней кампании направлены на оперативную подачу документов, создание максимально комфортных и безопасных условий — сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей. Все вступительные испытания будут проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.

На актуальные вопросы о вступительной кампании в высшие и средне-специальные учебные заведения эксперты ответили во время онлайн-конференции начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович, заместитель директора УО «Республиканский институт контроля знаний» Наталья Вайтехович, декан автотракторного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского национального технического университета Денис Капский.

Вопросы конференции

Татьяна, Минск:

Сколько человек в этом году зарегистрировались на централизованное тестирование и сколько их было в 2019?



Вайтехович Наталья:

В этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тыс. человек. Если сравнить с прошлым годом, то это примерно на 12,5 тыс. человек меньше. Чем это обусловлено? Во-первых, в этом году уменьшился выпуск одиннадцатиклассников. Во-вторых, абитуриенты все активнее пользуются возможностью предоставления сертификатов, которые действительны в течение двух лет. Мы отслеживаем выбор предметов абитуриентами. В основном это русский язык, математика, иностранные языки, среди которых лидирует английский.

Людмила, Орша:

Как абитуриенты смогут получить консультацию по вопросам поступления? Как организована работа горячих линий для их информационной поддержки?

Касперович Сергей:

Такая горячая линия открыта на базе Министерства образования с 1 июня и будет продолжать работать до полного завершения приемной кампании. В учреждениях высшего, среднего специального, профтехобразования даются все необходимые консультации общего характера. Горячие линии созданы в каждом учреждении образования, которые будут вести прием. Полагаю, что в отдельных из них будут реализованы связанные с консультированием подходы с использованием других средств — мессенджеров, почтовых сервисов и т.д.

Виталий, Минск:

Расскажите о нововведениях, касающихся технических аспектов подачи документов и прохождения вступительных экзаменов.

Касперович Сергей:

Нововведения связаны с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кратко я о них уже сказал. Это онлайн-регистрация на ЦТ. Подобные возможности предварительной онлайн-подачи документов с использованием «личного кабинета» абитуриента будут обеспечены также в учреждениях образования: университетах, колледжах и т.д.

Капский Денис:

Абсолютно правильно Сергей Антонович отметил. «Личные кабинеты» полным ходом используются уже длительное время. Эпидситуация только подтолкнула более интенсивно их использовать не только в рамках подготовки к ЦТ, приема документов, но и взаимодействия с абитуриентами с момента их первого обращения до поступления в вуз.

Корр. БЕЛТА:

Как эпидситуация повлияла на формы организации вступительной кампании? Как при проведении внутренних вступительных экзаменов будут соблюдены санитарно-эпидемиологические меры?

Касперович Сергей:

Приемная кампания — это ежегодный серьезный этап для получения профессионального образования для каждого выпускника школы либо учреждения профессионально-технического, специального образования. Этот этап, связанный с подачей документов, поступлением, содержит несколько стадий. Одна из них — либо внутренние испытания, либо сдача ЦТ, другая — непосредственно подача документов. Причем хронологически эти стадии могут чередоваться. Если человек начинает с ЦТ, то сначала ЦТ, затем подача документов. Если ему еще предстоят внутренние вступительные испытания, соответственно они появляются уже после подачи документов. Таким образом, содержательно этапы те же, и эпидситуация на их перечень не повлияла. Тем не менее определенные изменения есть. Они уже были на этапе регистрации на ЦТ — предлагалось регистрироваться онлайн. Подобный этап будет реализован и на стадии подачи документов. Уже эту работу вузы активно начали в отношении предварительной онлайн-подачи документов. Окончательно же документы должны быть поданы при личном присутствии.

Университеты, пункты регистрации предпринимают комплексные меры по проведению вступительных испытаний, включая ЦТ и внутренние вступительные экзамены в режиме дистанцирования. Абитуриенты во время ЦТ будут размещаться на определенном расстоянии — это 1,5 м и более. Наполняемость аудитории предусмотрена до 50 человек — и это самые большие аудитории. Если говорить об аудиториях, которые вмещают меньшее количество, то наполняемость будет, естественно, меньше. То же самое касается и внутренних вступительных экзаменов. Если они будут проводиться в письменной форме, то здесь подходы аналогичные ЦТ. Это и дистанцирование, наличие антисептиков, возможность использования масок. Если внутренние испытания будут проводиться в устной форме, здесь будут проведены мероприятия, связанные с дистанцированием по времени, то есть предотвращением скопления больших количеств абитуриентов (это использование больших аудиторий, те же антисептики, маски). Однако молодые люди должны понимать, что использование масок не исключает процедуру удостоверения личности как на ЦТ на входе в корпус и аудиторию, так и на внутренних испытаниях. Добавлю, что, конечно, будут соблюдаться защитные меры и работниками приемных комиссий. Таким образом, приемная кампания будет проведена в традиционном формате, но со всеми мерами безопасности.

Корр. БЕЛТА:

Изменилась ли структура тестов и их сложность?

Вайтехович Наталья:

Надо сказать, что из года в год тесты соответствуют целому ряду документов. В первую очередь это программа вступительных испытаний, содержание учебных пособий и спецификации. Все эти документы находятся в свободном доступе, размещены на сайте РИКЗ. Это весомая помощь абитуриентам при подготовке к централизованному тестированию. Что касается формата, то он не изменился. Исключение составляют такие предметы, как физика и математика. По ним мы добавили в этом году два задания. Они первого уровня сложности, но вместе с тем позволяют ранжировать абитуриентов с разными уровнями подготовки. По целому ряду предметов в часть А теста введен пятый вариант ответа.

Все формы заданий, которые будут представлены в тестах, уже знакомы абитуриентам, потому что использовались на репетиционном тестировании.

Алина Громыко, Минск:

Сроки централизованного тестирования сдвинуты на 25 июня. На что обратить внимание тем абитуриентам, кто получил пропуска до того, как было принято решение о переносе сроков проведения ЦТ?

Вайтехович Наталья:

Действительно, у нас регистрация абитуриентов на ЦТ началась с 2 мая. Часть абитуриентов получила пропуска, в которых указаны даты по прежнему графику. Чтобы упорядочить процесс явки абитуриентов на ЦТ, у нас есть переводная таблица. В ней указаны даты тестирования по старому графику и по уточненному. Обращаю внимание, что по таким предметам, как русский язык и математика, ЦТ будет проводиться два дня. Если в пропуске у абитуриента указано 15 июня, значит, он является на экзамен 26-го. На следующий день, 27 июня, к прохождению ЦТ он допущен не будет.

Переводная таблица размещена на сайтах РИКЗ, Министерства образования, всех учреждений образования, на стендах в пунктах проведения тестирования. Операторы обращали на это серьезное внимание, когда выдавали пропуска абитуриентам. Мы считаем, что проведена достаточно большая работа, чтобы абитуриенты прибыли на вступительные испытания в тот день и в тот пункт тестирования, которые определены.

Иван, Гродно:

Когда начнут выдавать сертификаты по ЦТ?

Вайтехович Наталья:

Пункты проведения ЦТ будут выдавать сертификаты тем абитуриентам, которые прошли ЦТ в основные дни, с 24 июля. Ребятам, которые сдавали экзамен в резервные дни, — с 29 июля.

Сергей Олехнович, Новополоцк:

Увеличилось ли количество пунктов проведения тестирования в резервные дни?

Вайтехович Наталья:

Да, увеличилось. Мы хотим, чтобы абитуриенты проходили ЦТ в пунктах, максимально близко расположенных к месту проживания. В этом году по Минску и Минской области тестирование в резервные дни будет проходить в Белорусском государственном университете. В остальных регионах — в вузах-координаторах, которые находятся в каждом областном центре. В прежние годы ЦТ в резервные дни проводилось только на базе БГУ.

Корр. БЕЛТА:

Что делать тем абитуриентам, которые не поступят в вузы? Расскажите о переориентации их на уровень профессионально-технического и среднего специального образования.

Касперович Сергей:

Здесь все достаточно просто. Подход традиционный. Во-первых, абитуриент имеет возможность поступить в вуз на бюджетную форму получения образования. Если он не прошел по конкурсу и имеет желание поступить на платную форму в университет, он может это сделать. Хронологически сроки приема это позволяют. Более того, здесь траектории гибкие. При поступлении на платную форму это уже может быть другая специальность, другой университет. Конечно же, высшим образованием все не заканчивается и не начинается. Есть еще два уровня профессионального образования, где сроки приемной кампании выстроены так, что даже с учетом их корректировки и смещения абитуриент, не поступивший на уровень высшего образования, может поступить на уровень среднего специального образования. Например, на родственные специальности, специальности того же профиля образования. Равно как и на другие специальности. Кроме того, абитуриент может поступить на уровень профессионально-технического образования: либо, попытав счастья при поступлении на ССО, либо, даже не делая такую попытку, сразу подавать документы на уровень профтехобразования. Все это возможно.

Последовательность уровней у каждого может быть своя. К нам сейчас часто обращаются граждане, имеющие высшее образование, и задают вопросы: имеют ли они право получить среднее специальное или профтехобразование на бюджетной основе. То есть последовательность может быть любой. Но траектория, когда молодой человек в рамках одной сферы профессиональной деятельности, например, получает профессионально-техническое образование, затем по сокращенной программе — среднее специальное, уже фактически становясь специалистом среднего звена, а затем получает еще и высшее опять же в сокращенный срок, — очень эффективная. Таким образом, начинать подавать документы можно с любого уровня. Можно начинать с высшего образования, а затем в случае какой-то неудачи идти на уровень ССО или ПТО, можно делать и наоборот: получить профессионально- техническое либо среднее специальное образование и двигаться дальше.

Корр. БЕЛТА:

Среди нововведений этого года отмечается проведение внутренних вступительных испытаний для выпускников учреждений среднего специального образования, поступающих на сокращенную форму обучения, во всех вузах по единым программам. Расскажите подробнее.

Касперович Сергей:

При кажущейся незначительности это весьма важное изменение. Абитуриент, завершив обучение в колледже, потом может продолжить обучение по сокращенной программе для получения высшего образования. Он сдает два профильных внутренних испытания по дисциплинам, которые изучены в колледже. Таким образом, если он поступает в одно учреждение высшего образования и не проходит по конкурсу на бюджетную форму, сдавая внутренние вступительные экзамены, может взять соответствующую выписку из учреждения образования и с ней пойти уже, например, в другой вуз на платную форму обучения на эту же специальность. Если ранее программы вступительных испытаний в учреждения высшего образования по одной и той же специальности могли быть разными, то сейчас они единые. Таким образом, результаты, которые были получены при поступлении в одно учреждение образования, могут быть перенесены в другое уже на платную форму. И там абитуриент может поучаствовать в конкурсе.

Анастасия, Дрогичин:

Сколько человек в этом году планируется набрать на бюджетные места в вузы, в колледжи?

Касперович Сергей:

На уровень высшего образования на бюджет планируется принять чуть более 27 тыс. абитуриентов, на платную форму — около 28 тыс. Итого — 55 тыс.человек. В учреждения среднего специального образования в целом планируется принять около 25 тыс. абитуриентов на бюджетную форму получения образования, на платную — около 14,5 тыс. Суммарно эта цифра приближается к 40 тыс.

Корр. БЕЛТА:

Что будет с графиком подачи документов в вузы и ССО с учетом того, что сроки проведения ЦТ смещены?

Касперович Сергей:

Действительно, графики скорректированы. На сегодняшний день, если мы говорим о сроках приема на уровень высшего образования, они определены. В самое ближайшее время будет опубликовано соответствующее постановление Министерства образования. Сейчас завершается экспертиза в Министерстве юстиции. Полагаю, это произойдет в самые ближайшие дни. Прием на уровень высшего образования планируется начать с 25 июля на бюджетную и платную форму. Зачисление на уровень высшего образования на бюджетную форму планируется завершить 11 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 6 августа. Затем, если это необходимо, будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму при наличии вакантных мест. Это будет с 12 по 14 августа. Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, а по 17 августа будет идти зачисление на платную форму.

Если мы говорим об уровне среднего специального образования, то прием документов начнется с 20 июля и будет вестись по 31 июля (на базе 9 классов) и с 20 июля по 12 августа (на базе 11 классов). Внутренние вступительные экзамены пройдут с 1 по 5 августа для тех абитуриентов, которые поступают на базе 9 классов, с 13 по 15 августа — на базе 11 классов. По 7 августа будет зачисление на базе 9 классов, по 17-е — на базе 11. После будет продолжаться прием на платную форму: по 14-е и 18 августа соответственно. Зачисление на платную форму: по 16 августа — на базе 9 классов, по 19-е — на базе 11 классов. То есть всегда есть возможность подать документы на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. Прием на уровень ПТО уже идет и будет вестись по 20 августа. По 25 августа — зачисление на бюджетную и платную форму.

Андрей, Витебск:

Произошли ли изменения в правилах приема в учреждения высшего и среднего специального образования?

Касперович Сергей:

Глава государства 5 июня подписал указ, которым вносятся изменения в правила приема. Сразу скажу, глобальных новаций, которые касались бы широкого круга абитуриентов, не было. Нововведения касаются нескольких важных аспектов для определенного круга поступающих. Так, принято решение, что выпускники профильных аграрных классов (а их создано уже достаточно много, первый выпуск — в 2020 году) имеют право поступать на сельскохозяйственные специальности без вступительных испытаний, но на условиях целевой подготовки и при наличии в аттестате оценки по профильным предметам не ниже 7 баллов. Как правило, это физика, математика, биология, химия. Перечень специальностей будет разработан и принят Министерством сельского хозяйства и продовольствия во взаимодействии с Минобразования в самое ближайшее время. Он будет опубликован.

Эта норма достаточно важная, она аналогична тем подходам, которые на протяжении нескольких лет реализуются по профильным педагогическим классам. Она показала свою эффективность. Мы видим, что так поступают наиболее профессионально ориентированные абитуриенты. Они показывают весьма высокий уровень успеваемости во время обучения. Видим, что такие подходы позволяют точечно и эффективно проводить профориентационную работу.

Кроме того, указом предусмотрено льготное поступление для лиц, которые прошли срочную военную службу (службу в резерве), имеют рекомендации воинских частей. Речь идет о тех, кто завершил службу в год приема или предшествующий год. Такие молодые люди имеют право вне конкурса поступать на заочную и вечернюю форму обучения для получения высшего образования. Здесь уже нужны результаты вступительных испытаний, ЦТ. При наличии отметок не ниже 6 баллов и среднего специального медицинского образования они имеют также право вне конкурса поступать на специальности профиля «здравоохранение». Кроме того, предусмотрена возможность льготного поступления на наиболее востребованные экономикой специальности: на уровень среднего специального образования без вступительных испытаний, на уровень высшего — вне конкурса. Перечень таких специальностей на уровень высшего образования уже есть, на уровень среднего специального будет принят в ближайшее время. Фактически это будет одно постановление, в котором будут два перечня наиболее востребованных экономикой специальностей.

Еще одно изменение касается приема по отдельным специальностям гражданской авиации. Мы планируем начать его в 2021 году вместе с Белорусской государственной академией авиации, Министерством транспорта и коммуникаций.

Николаева Надежда, Минск:

Можно ли по результатам РТ спрогнозировать проходные баллы?

Вайтехович Наталья:

Конечно, нельзя. Но можно сделать другие выводы. Мы проводим мониторинг результатов абитуриентов, которые участвуют во всех трех этапах РТ, и затем делаем срез, как же они сдают ЦТ. Так вот, у абитуриентов, которые целенаправленно готовятся к ЦТ, от этапа к этапу прирастают тестовые баллы в районе 10 баллов. И, как правило, они достаточно хорошие результаты показывают на ЦТ.

Корр. БЕЛТА:

Проявляют ли интерес к поступлению на аграрные специальности выпускники профильных классов? И как будет проводиться собеседование для тех, кто проходил обучение по аграрному профилю?

Касперович Сергей:

Что касается заинтересованности, наверное, об этом говорить еще немного рано. Потому что подача документов еще не осуществляется на сельхозспециальности в соответствующие учреждения высшего образования. Но мы полагаем, что эта траектория будет востребована абитуриентами. Предварительное изучение настроений и предпочтений выпускников профильных аграрных классов показывает, что это именно так. С ними будет проводиться собеседование, как и с выпускниками педклассов. Оно предполагает определение приемной комиссией мотивации к получению будущей профессии в области сельского хозяйства и некую предварительную оценку полученных знаний.

Николаева Надежда, Минск:

Проявляют ли интерес к поступлению на аграрные специальности выпускники профильных классов? И как будет проводиться собеседование для тех, кто проходил обучение по аграрному профилю?

Касперович Сергей:

Что касается заинтересованности, наверное, об этом говорить еще немного рано. Потому что подача документов еще не осуществляется на сельхозспециальности в соответствующие учреждения высшего образования. Но мы полагаем, что эта траектория будет востребована абитуриентами. Предварительное изучение настроений и предпочтений выпускников профильных аграрных классов показывает, что это именно так. С ними будет проводиться собеседование, как и с выпускниками педклассов. Оно предполагает определение приемной комиссией мотивации к получению будущей профессии в области сельского хозяйства и некую предварительную оценку полученных знаний.

Ольга, Кобрин:

У моего ребенка невысокий балл после 9 классов (есть обстоятельства, по которым так получилось). Есть вероятность, что в колледж могут не принять документы или при зачислении будет ниже балл, чем у других. Обратно в школу он категорически не пойдет. Как быть с невысоким баллом?

Касперович Сергей:

Если мы говорим о колледже и уровне ССО, то, действительно, на отдельные специальности, куда может поступать выпускник после 9 классов, может быть весьма высокий конкурс. И можно не поступить. Здесь есть возможность вернуться в школу. Если такого желания нет, то есть уровень профессионально-технического образования. На уровне ПТО бюджетная форма получения образования гарантируется каждому. Хочу обратить внимание, что есть востребованные специальности и профессии, на которые тоже может образоваться конкурс, но есть иные, где конкурс может быть меньше, либо его вовсе может и не быть.

Корр. БЕЛТА:

Какой конкурс на бюджетные места и какие специальности будут наиболее востребованы в нынешнем году, появятся ли новые? На какие специальности планируется увеличить набор?

Касперович Сергей:

Если говорить о высшем образовании, то в этом году набор планово увеличен на медицинские, технические, отдельные педагогические и IT-специальности, а также на специальности физкультуры и спорта. Как правило, увеличение приема предусмотрено для дневной формы получения образования.

Что касается среднего специального образования, то здесь можно сказать об IT-специальностях, специальностях профиля «техника и технология». Кроме того, планируется увеличить прием на открытую в 2019 году специальность «лингвистическое обеспечение сурдокоммуникации». Планируется вести прием на такие новые специальности, как «эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования», «организация технического сервиса транспортных средств», «производство биотехнологической продукции», «организация гостиничных услуг».

На уровне профтехобразования увеличение приема предусмотрено по профилю «архитектура и строительство», а также на специальности, связанные с общественным питанием, бытовым обслуживанием. Прием ведется на базе 9 и 11 классов. Могу назвать три абсолютно новые профессии — скорняк-раскройщик, аппаратчик вытяжки, заливщик металла. Самое главное, что хочу отметить, в регионах учреждения профтехобразования ежегодно весьма существенно корректируют структуру подготовки. Только в 2020 году планируется прекратить прием по 147 профессиям, открыть подготовку — по 133. В одном колледже подготовку определенных специалистов открывают, в другом — наоборот, закрывают. Все определяется потребностями заказчиков кадров в конкретном регионе.

Востребованность специальностей экономикой, работодателями и абитуриентами — это совершенно разные вещи, зачастую совсем не совпадающие. Я бы обратил внимание молодых людей на этот аспект — важнее то, что востребовано работодателем. Хотя это очень непростая задача — понять и выявить эти тенденции.

Прогнозировать, какие специальности станут среди абитуриентов самыми востребованными на 100% не берется никто. Но мы можем сравнить с тем, что было в прошлом году. В 2019-м самый высокий конкурс и проходные баллы был на «международное право» в БГУ, «информационные системы и технологии» в БГИУР, «стоматологию» в БГМУ. «Современные иностранные языки», «дизайн» и еще ряд специальностей также пользовались у абитуриентов высоким спросом.

На уровне среднего специального образования наиболее востребованы специальности технического, экономического и IT-профиля. Весьма велик перечень востребованных профессий и в профтехе. Кстати, приемная кампания в профессиональных лицеях, профессионально-технических колледжах, колледжах идет с 15 июня.

Могу сказать, что сегодня более объективным критерием востребованности является не конкурс, а проходные баллы. На отдельные специальности даже при небольшом конкурсе они являются весьма высокими и переваливают за 350.

Капский Денис:

У нас три новые специальности, связанные с проектированием атомных станций, с электрическим и автономным транспортом, экономической безопасностью промышленных предприятий. Реальный сектор экономики ведет за собой вузы, заставляя их трансформироваться и адаптироваться к новым условиям.

Корр. БЕЛТА:

Как в БНТУ прошли в этом году дни открытых дверей онлайн?

Капский Денис:

У нас были проведены в университете онлайн-встречи с абитуриентами. Был выделен на каждый факультет отдельный день. Это происходило в видеформате, встречи на YouTube — интересный опыт. Это дополнительные вопросы, которые помогают определиться и точечно сформировать мнение, куда же идти. Потому что родственные специальности в различных вузах или в одном и том же имеют небольшие оттенки. Более того, много вопросов во время дней открытых дверей онлайн было связано с проникновением IT-специальностей и подходов в специальности технического характера. Для меня эти вопросы удивительны, потому что сегодня любое техническое новшество связано с IT-технологиями. Поэтому они проникают во все специальности БНТУ, по которым сегодня ведется подготовка.

Мы ждем абитуриента. И любой специалист приемной комиссии всегда готов направить абитуриента либо его родителя, подсказать, помочь в выборе, куда поступить в рамках той или иной специальности. Поэтому не надо бояться, абитуриенты должны прекрасно понимать, что они попадают в дружелюбную среду. БНТУ будет рад всех видеть. У нас это юбилейный год. Мы готовимся отметить 100-летие 10 декабря. Поэтому все будет на высоком уровне.

Николаева Надежда, Минск:

Насколько активно абитуриенты пользовались возможностью сдать РТ онлайн?

Вайтехович Наталья:

У нас есть традиционная форма подготовки к ЦТ. Это репетиционное тестирование, которое проводится в течение всего года и проходит в три этапа. Но в этом году мы ввели и новую форму — онлайн РТ. Начало оно функционировать с мая и пользуется достаточно большой популярностью у ребят. В частности, по нынешний день этой возможностью воспользовались свыше 15,5 тыс. человек. Несмотря на изменение формы, мы предоставляем полный формат услуги. Сюда относится прохождение варианта теста в контрольном режиме. Затем абитуриент получает свой результат и полный разбор всех заданий теста. Такая форма подготовки позволяет поработать не только с предметной областью, но и с технической составляющей ЦТ — заполнением бланка ответов. В режиме, когда время прохождения теста ограничено, этот навык имеет большое значение.