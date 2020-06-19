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Пенсионер из Витебска раскрыл кражу собственной лодки

19.06.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Большой любитель рыбалки, пенсионер из Витебска проявил настоящие детективные способности и раскрыл кражу собственной лодки. Когда рыбак не нашел своего имущества на берегу, пошел по деревне с вопросом, кто и что слышал. И в итоге наткнулся на свою лодку, правда, с другим бортовым номером и без весел.  Завершить необходимые процессуальные процедуры мужчина уже доверил милиции. Лодка возвращена законному владельцу. В отношении похитителя следователями возбуждено уголовное дело. 
 
Теги: Витебск
 
 
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Большой любитель рыбалки, пенсионер из Витебска проявил настоящие детективные способности и раскрыл кражу собственной лодки. Когда рыбак не нашел своего...
 
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