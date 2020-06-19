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Пенсионер из Витебска раскрыл кражу собственной лодки
Источник материала: БTБольшой любитель рыбалки, пенсионер из Витебска проявил настоящие детективные способности и раскрыл кражу собственной лодки. Когда рыбак не нашел своего имущества на берегу, пошел по деревне с вопросом, кто и что слышал. И в итоге наткнулся на свою лодку, правда, с другим бортовым номером и без весел. Завершить необходимые процессуальные процедуры мужчина уже доверил милиции. Лодка возвращена законному владельцу. В отношении похитителя следователями возбуждено уголовное дело.
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Большой любитель рыбалки, пенсионер из Витебска проявил настоящие детективные способности и раскрыл кражу собственной лодки. Когда рыбак не нашел своего...
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