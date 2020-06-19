Европарламентарии властям Беларуси: Репрессии, запугивание и аресты - это не способ проведения выборов

Источник материала: Tut.by

Члены Европарламента выпустили заявление по поводу ситуации в Беларуси, где призвали действующую власть прислушаться к народу.



Фото: mzm.zp.ua

«События в Беларуси за последние недели продемонстрировали, что граждане Беларуси хотят перемен. Изменения в Беларуси действительно нужны. Они не должны пугать ни белорусских граждан, ни белорусские власти. Европейский Союз готов помочь Беларуси на пути к этим неизбежным изменениям. Однако только Беларусь может взять на себя ответственность за то, чтобы эти изменения стали реальностью», — сказано в заявлении.

Депутаты отмечают, что изменения могут означать смену правящего руководства или изменение политики тех, кто находится у власти.

«История мировой политики дает нам несколько примеров, когда долгосрочные лидеры мудро слушали мирно выраженные требования об изменении своих граждан и сами инициировали радикальный сдвиг в своей политической повестке дня, чтобы удовлетворить эти требования. Беларусь сейчас находится в ситуации, когда возможны оба альтернативных сценария», — считают в Европарламенте.

Члены ЕП отметили высокий уровень поддержки альтернативных претендентов на президентский пост.

«9 августа белорусский народ может сделать действительно стратегический выбор: продолжать, как и прежде, или выбрать путь мудрых перемен. Оба решения белорусского народа будут одинаково законными и уважаемыми при условии, что они будут приняты во время свободных и справедливых выборов. Однако возможность выбора белорусского народа на таких свободных и справедливых выборах во многом зависит от личного решения Лукашенко. Будет ли у него мудрость выслушать требования своих сограждан или он решит подавить надежду на любые перемены недемократическими административными средствами или даже силой», — заявили авторы обращения.

По мнению авторов, понять, что президент выбрал вариант прислушаться к своим гражданам можно, если будут выполнены следующие пункты:

прекращение преследования политиков, гражданских и оппозиционных активистов, потенциальных кандидатов в президенты, включая Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, освобождение тех, кто находится под стражей, включая Павла Северинца и других;

разрешение регистрации кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей без какого-либо преднамеренного административного вмешательства;

обеспечение равных условий агитации для всех кандидатов, в том числе в средствах массовой информации;

гарантия свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса;

публично взятое на себя обязательство принять результаты выборов независимо от результатов;

обещание, что, если он победит на президентских выборах, он обеспечит свободные и демократические парламентские выборы.

«Такая позиция Лукашенко позволила бы надеяться, что изменение политики в Беларуси возможно без смены деятелей власти. Это также создаст условия для того, чтобы ЕС открыл двери для Беларуси, чтобы получить дополнительные выгоды от сотрудничества и поддержки Восточного партнерства ЕС, которые срочно необходимы для Беларуси в эти беспрецедентные времена, когда страна страдает от пандемии и ее экономических последствий», — отметили представители ЕП.

Если Лукашенко «в очередной раз проигнорирует голос своих сограждан», члены Европарламента намерены сделать «все возможное, чтобы демократическое сообщество отреагировало наиболее решительно лично на Лукашенко, его политическое окружение и репрессивные структуры».

«Репрессии, запугивание и аресты (в том числе членов демократической оппозиции) — это не способ проведения выборов или объединения страны, а всего лишь циничный шаг, призванный удержать власть любой ценой. Александр Лукашенко должен понимать, что ЕС не потерпит таких действий и что они должны и будут иметь последствия, включая возможные целенаправленные санкции в отношении групп, отдельных лиц и организаций, и будут влиять на решения ЕС относительно финансовой помощи Беларуси, включая пакет устойчивости. Мы надеемся, что в этот раз в этом не будет необходимости».

«Беларусь — сильное и важное европейское государство. Сильные государства не боятся перемен. Перемены пугают только тех, кто слаб», — резюмировали авторы заявления.

Обращение подписали члены Европарламента Андрюс Кубилюс, Анна Фотига, Майкл Гахлер, Анджей Витольд Халицки, Сандра Кальните, Мириам Лексманн, Зигфрид Муресан, Радослав Сикорский, Виола Вон Крамон-Таубадель.