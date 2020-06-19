Как проверить, платит ли наниматель взносы в ФСЗН. Почему это важно и как это работает у соседей

Источник материала: Tut.by

Организации и ИП задолжали , по данным за май, больше 20 миллионов рублей по взносам в Фонд соцзащиты. Это означает, что, если они не погасят долги, их работники могут потерять часть страхового стажа, который нужен для трудовой пенсии. Сами работники чаще всего даже не догадываются об этом. Вместе с тем у каждого белоруса есть возможность проверить, сколько страховых взносов за него заплатили наниматели, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно в том числе онлайн. Судя по всему, услуга пользуется спросом: в Фонде соцзащиты рассказывают, что в прошлом году поступило около 600 тысяч электронных запросов на получение такой выписки.

FINANCE.TUT.BY разбирался, каким образом белорусы могут получить информацию о своих страховых взносах и как эта система устроена у наших соседей, а также поинтересовался у эксперта, почему такая информация должна быть легкодоступной и чем ее не помешало бы дополнить.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Где и как я могу получить информацию о своих пенсионных отчислениях?

Это можно сделать тремя способами. Первый — прийти с паспортом и свидетельством социального страхования в любое отделение Фонда соцзащиты или в многофункциональный центр обслуживания в Минске (ул. Толбухина, 6). Там вам выдадут распечатанную выписку из вашего индивидуального лицевого счета.

Второй способ — получить распечатанную выписку в одном из отделений «Белпочты» или «Белтелекома», которые уполномочены предоставлять электронные услуги с помощью общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). Таких отделений более 260 по всей стране, их список есть в рубрике «Е-сервисы» на корпоративном портале Фонда соцзащиты и на его официальном сайте . Для этого тоже понадобятся паспорт и свидетельство социального страхования.

Наконец, третий способ — запросить эти сведения на Едином портале электронных услуг www.portal.gov.by . Здесь все можно сделать уже онлайн. Если вы собираетесь воспользоваться порталом впервые, то сначала нужно либо обзавестись электронной цифровой подписью (мы подробно рассказывали о том, как это сделать), либо обратиться с паспортом в любую службу «Одно окно» и получить там уникальный идентификатор (то есть логин и пароль). Сделать это надо только один раз. Потом с помощью этого логина и пароля можно авторизоваться на портале электронных услуг и получить доступ не только к информации о своих уплаченных страховых взносах, но и к другим услугам, которые предоставляют разные госорганы (например, проверить, есть ли вы в базе не занятых в экономике, зарегистрировать временно находящегося в Беларуси иностранца и так далее).

Чтобы получить информацию о страховых взносах, на портале электронных услуг нужно зайти в раздел «Физлицам», выбрать раздел «Работа и занятость», а в нем — услугу «Предоставление сведений о датах приема и увольнения застрахованного лица и суммах выплат, на которые начислены страховые взносы в отношении его самого». Другой способ — просто набрать в поиске код услуги (для физлиц это 3.25.02-ф).

В Фонде соцзащиты рассказывают, что информацию о страховых взносах стали доступны на портале во втором полугодии 2016-го и с каждым годом пользуются все большим спросом.

— Если после запуска в 2016 году у нас было около 100 электронных запросов, поступивших через Единый портал электронных услуг, то за прошлый год — около 600 тысяч, — отмечает заместитель управляющего Фондом соцзащиты Юлия Бердникова.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Какую именно информацию я получу?

В выписке из лицевого счета будет указана личная информация (Ф.И.О., дата рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета), сведения о нанимателе, который уплачивал за вас обязательные страховые взносы (УНП, наименование организации), данные о периодах занятости, размерах начисленных и уплаченных страховых взносов.

— В частности, это дата приема на работу к нанимателю, дата увольнения и ежемесячные суммы выплат, на которые начислены страховые взносы в этот период трудовой деятельности, — поясняет Юлия Бердникова.

С 2019 года работодатели (именно они являются плательщиками обязательных страховых взносов) начали предоставлять эту информацию раз в квартал. Раньше она подавалась раз в год.

— Для нас это хорошо тем, что мы можем своевременно отслеживать, все ли у человека благополучно с формированием страхового стажа, уплачены ли страховые взносы в полном объеме. И сам человек также получил возможность регулярно мониторить, правильно ли его работодатель отчисляет страховые взносы, на основании которых у него формируются пенсионные права, а также право на выплату семейных пособий, оплату временной нетрудоспособности, — отмечает Юлия Бердникова.

Сведения из индивидуального лицевого счета могут пригодиться и для других целей. Например, с письменного согласия физлица их могут предоставлять еще и юрлицам. Чаще всего это банки или лизинговые компании, которые заключили договоры с Национальным центром электронных услуг на предоставление доступа к электронным услугам ОАИС.

— Допустим, вы оформляете кредит или приобретаете что-то в лизинг. Вместо справки о доходах кредитор может запросить сведения из вашего индивидуального лицевого счета. Данные сведения подтверждают, что вы официально трудоустроены и получаете зарплату в определенном размере. Вам не придется приносить справку о размере заработка с работы, — приводит пример специалист.

По ее словам, в марте этого года Совмин утвердил положение о порядке заверения на бумажном носителе информации, которая получена из информационных систем через ОАИС. Правительство разрешило информационным посредникам — Белпочте и Белтелекому — заверять распечатки с этой информацией, они имеют юридическую силу, их можно предъявить где-либо как официальный документ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сколько стоит эта услуга?

Фонд соцзащиты является владельцем информационного ресурса, в котором аккумулируются сведения обо всех работающих в Беларуси. Он не взимает плату за предоставление этих данных. Соответственно, в отделениях Фонда получить выписку из своего лицевого счета можно бесплатно как в электронном виде, так и на бумаге.

На Едином портале электронных услуг за предоставление сведений о состоянии своих пенсионных отчислений нужно будет заплатить 42 копейки (платежи принимаются через ЕРИП), а в отделениях «Белпочты» или «Белтелекома» — 1,98 рубля. Эти тарифы устанавливают Национальный центр электронных услуг, «Белпочта» и «Белтелеком» соответственно.

Будут ли в выписке данные о взносах за все годы стажа?

Персонифицированный учет страховых взносов в Беларуси начали вести с 1 января 2003 года. Соответственно, в выписке из лицевого счета будут видны отчисления начиная с 2003 года — то есть на данный момент за 17 последних лет стажа. Информация о работе и заработке до 2003 года подтверждается записями в трудовой книжке и справками о заработке для исчисления пенсии, которые выдает работодатель.

— Таким образом, когда человек приближается к наступлению пенсионного возраста, то до 2003 года страховой стаж подтверждается сведениями на бумажном носителе (предоставляется трудовая книжка и справки о заработке), за периоды работы с 1 января 2003 года — выпиской из индивидуального лицевого счета, — объясняет Юлия Бердникова.

По словам специалиста, в России в аналогичной ситуации решили пойти по пути оцифровки данных, подтверждающих накопленный страховой стаж до начала персонифицированного учета (в России его начали вести в 2002 году), но это «очень непростая задача».

— Эти сведения нужно запросить на бумажном носителе, внести их в базу, проконтролировать, чтобы все было верно переведено в электронный вид, сдать документы в архив. К процессу оцифровки нужно подойти очень рационально и грамотно, как с организационной, так и с технической точки зрения, — комментирует Юлия Бердникова.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Можно ли будет со временем узнать больше данных для будущей пенсии?

Конечно, по данным о размерах уплаченных страховых взносов можно сделать вывод о том, платил ли их работодатель в полном объеме и платил ли вообще. Но еще более полезной могла бы быть и другая информация: например, о страховом стаже (который нужен для того, чтобы не остаться без трудовой пенсии) или пенсионном коэффициенте (от него зависит размер пенсии).

В Минтруда рассказали, что сейчас прорабатывается вопрос о создании информационного сервиса, который позволит рассчитывать персональный страховой стаж работников.

— О сроках внедрения этого сервиса пока еще говорить рано. Задумка сама по себе очень хорошая — полноценный расчет страхового стажа за период всей трудовой деятельности гражданина, то есть включая и за период до 1 января 2003 года, — говорят в ведомстве. — Для пенсионной системы очень важно, чтобы люди интересовались формированием своих пенсионных прав заблаговременно. В частности, продолжительностью наработанного ими страхового стажа, который имеет правоустанавливающее значение. Потому мы стремимся к созданию соответствующего информационного сервиса, который помогал бы работнику планировать будущую пенсию, понимать, на какую пенсию он может рассчитывать.

В Минтруда напомнили, что условный размер пенсии можно рассчитать с помощью пенсионного калькулятора на Портале соцзащиты. Но чтобы им воспользоваться, нужно примерно представлять свой пенсионный коэффициент. Точно рассчитать его самому невозможно.

Какую информацию о своих пенсионных счетах могут получить жители России, Украины и Литвы

Жители России могут узнать о состоянии своего лицевого счета в пенсионном фонде на Портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»). Для этого нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале и сделать соответствующий запрос. Выписка предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

Пока россиянам в такой выписке доступно гораздо больше сведений, чем белорусам. Как и у нас, в ней тоже есть данные о периодах работы у разных нанимателей и суммах страховых взносов, уплаченных за эти периоды. Однако помимо этого в российской выписке также можно увидеть свои пенсионные баллы (аналог нашего пенсионного коэффициента) и количество лет, месяцев и дней стажа. Отдельно указан стаж работы, дающий право на досрочную пенсию. Также в выписке есть информация о стаже до 2002 года (то есть до появления в России персонифицированного учета).

Также в результате пенсионной реформы 2002 года часть пенсии в России сделали накопительной. Человек сам мог решить, хочет он перечислять все страховые взносы в государственный Пенсионный фонд или же переводить часть в накопительный фонд по выбору. Соответственно, в выписке можно увидеть сумму взносов, которая пошла на накопительную пенсию, их индексацию и даже результат инвестирования. Правда, отметим, что в 2014 году накопительную пенсию в России заморозили до 2022-го. Это означает, что в это время страховые взносы всех работающих россиян полностью отправляются в государственный пенсионный фонд.

Наконец, самое интересное, что есть в выписке, — это расчет суммы пенсии с учетом накопленного стажа и пенсионных баллов. Понятно, что он ориентировочный и сумма будет меняться по мере накопления стажа, но получить примерное представление о своей будущей пенсии все равно можно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Украине информацию о своих пенсионных отчислениях и стаже можно получить на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Там тоже сначала нужно зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи или регистрационного кода, который нужно получить в территориальном органе фонда. Данные, которые будут доступны, — это количество лет, месяцев и дней страхового стажа, периоды работы у разных работодателей и размер доходов за каждый месяц, с которого уплачивались страховые взносы.

Жители Литвы могут проверить свой стаж и накопленные пенсионные баллы на сайте «Содры» (местный аналог нашего Фонда соцзащиты).

— Очень важно, чтобы работающие жители, которые платят налоги, видели, что они получают в обмен. Новые данные о стаже и накопленных баллах предоставляют жителям необходимую информацию. Эти данные мы обновляем каждых полгода и информируем, какое право на пенсию у человека появилось, — цитирует издание delfi.lt представителя «Содры» Эвалдаса Микутиса.

Эксперт: «Люди начинают задумываться о стаже и пенсии ближе к пенсионному возрасту, поэтому важно доносить такую информацию до всех»

По мнению академического директора исследовательского центра BEROC Катерины Борнуковой, возможность увидеть свои пенсионные отчисления — это хорошо, поскольку «люди часто не догадываются об их размерах».

— В расчетниках указан только 1% взносов, удержанных из зарплаты. В итоге люди могут даже не знать, что по факту работодатели заплатили за них гораздо больше. С другой стороны, это знание вряд ли сильно изменит поведение людей. Все знают, что у нас очень слабая связь между выплаченными страховыми взносами и той пенсией, на которую человек может рассчитывать. Поэтому с точки зрения пользы эта информация, к сожалению, вряд ли даст много, но она все равно важна с точки зрения открытости. На мой взгляд, открытость в вопросах отчислений в пользу государства имеет большое значение, было бы хорошо, если бы человек мог, например, посмотреть, сколько налогов он заплатил и на что они пошли.

Катерина Борнукова подчеркивает, что для людей «особенно важно получать ту информацию, которая может каким-то образом повлиять на их решения», а потому помимо данных об уплаченных взносах было бы полезно также предоставлять данные о накопленном страховом стаже.

— Страховой стаж нужен для того, чтобы выйти на пенсию, но при этом человек может не знать, что потерял какую-то часть стажа из-за того, что, например, десять лет назад его наниматель не платил страховые взносы. В результате в последний момент он выясняет, что не сможет выйти на пенсию тогда, когда собирался, и получать будет гораздо меньше. Поэтому у людей должна быть возможность узнать об этом заранее и предпринять какие-то меры. Кроме того, люди чаще всего в принципе начинают задумываться о стаже и пенсии ближе к пенсионному возрасту, когда вариантов повлиять на ситуацию у них остается не так много. На мой взгляд, такую информацию важно доносить всеми возможными способами: например, регулярно рассылать ее всем жителям страны, если бы существовал какой-то дешевый и простой способ сделать это.

Также, по мнению Катерины Борнуковой, не помешал бы и реально работающий пенсионный калькулятор, который мог бы показать, какой примерно будет пенсия, рассчитанная по действующей формуле, если продолжать работать с нынешней зарплатой до пенсионного возраста.

— Это тоже очень важно, потому что люди часто не понимают, как пенсия рассчитывается, откуда она берется. Возможно, это было бы толчком в сторону осознания того, что можно зарабатывать много и делать большие отчисления, а впоследствии получить пенсию на 20 рублей выше среднего. А это, в свою очередь, могло бы побудить людей подтолкнуть государство к пересмотру пенсий в сторону большей дифференциации по уровню дохода, — считает Катерина Борнукова.