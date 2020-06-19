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Рыбак поймал 300-килограммовую акулу на крошечную сардину
Источник материала: ОНТ
Рыбак из Дурбана (ЮАР) поймал акулу весом около 300 кг. В качестве наживки мужчина использовал крошечную сардину. Историю
16 июня Джейс Говендер использовал в качестве наживки сардину и выловил крупную темноперую серую акулу. Крупная хищная рыба боролась с навыками рыбака около 45 минут, но обычно это занимает больше времени.
Уточняется, что точный вес акулы составляет 294 килограмма, длина хищной рыбы – 269 сантиметров.
Отмечается, что мужчина сфотографировал улов, а после отпустил акулу. Говендер рассказал, что темноперые серые акулы не опасны для людей, эти крупные рыбы охотятся на сардин, приплывая из глубин.
Фото: Facebook / Jace Govender
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Рыбак из Дурбана (ЮАР) поймал акулу весом около 300 кг. В качестве наживки мужчина использовал крошечную сардину. Историю рассказывает Herald Live. 16 июня Джейс Говендер...
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