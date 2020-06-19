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Ему – 62, ей – 24. Дольф Лундгрен женится во второй раз

19.06.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ему – 62, ей – 24. Дольф Лундгрен женится во второй раз

62-летний американский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Избранницей стала его 24-летняя фитнес-инструктор Эмма Крокдал. Пара начала встречаться в январе 2020 года.

В Instagram под постом с известием оставил свои поздравления Сильвестр Сталлоне – актер, с которым они вместе снимались в фильме «Рокки».

«Поздравляю, мой хороший друг. Ты лучший», – написал Сталлоне.

А вот поклонники в комментариях отметили внешнее сходство Эммы с дочерью Лундгрен Идой, которая является ровесницей Эммы.

С 1994 по 2011 годы Дольф Лундгрен был женат на Анетт Квиберг.

Фото: kanobu.ru

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62-летний американский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Избранницей стала его 24-летняя фитнес-инструктор...
 
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