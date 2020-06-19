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Ему – 62, ей – 24. Дольф Лундгрен женится во второй раз
Источник материала: ОНТ
62-летний американский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Избранницей стала его 24-летняя фитнес-инструктор Эмма Крокдал. Пара начала встречаться в январе 2020 года.
В Instagram под постом с известием оставил свои поздравления Сильвестр Сталлоне – актер, с которым они вместе снимались в фильме «Рокки».
«Поздравляю, мой хороший друг. Ты лучший», – написал Сталлоне.
А вот поклонники в комментариях отметили внешнее сходство Эммы с дочерью Лундгрен Идой, которая является ровесницей Эммы.
С 1994 по 2011 годы Дольф Лундгрен был женат на Анетт Квиберг.
Фото: kanobu.ru
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62-летний американский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Избранницей стала его 24-летняя фитнес-инструктор...
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