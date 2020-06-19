Правозащитники просят ООН вмешаться в ситуацию в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

18 июня в Организации объединенных наций получили обращение от белорусских правозащитников.

Письмо было отправлено представителями правозащитного центра «Весна» и РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека.

В письме правозащитники обратили внимание, что с 6 мая по 16 июня в стране по административным статьям, которые используются властью как инструмент политического давления, к судам было привлечено без малого сто человек. А также еще 105 человек получили штрафы, общая сумма которых превышает 40 тысяч долларов в эквиваленте. При этом суды продолжаются и цифры постоянно растут.

Правозащитники также отмечают, что в стране оказывается политическое давление властей на Виктора Бабарико и Светлану Тихановскую,

В связи с этим они просят предпринять меры и выполнить международные обязательства в области прав человека.