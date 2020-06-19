В Чашникском районе Opel врезался в дерево: пассажирка погибла, водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

Пассажирка погибла при столкновении автомобиля с деревом в Чашникском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 18 июня на 221-м километре трассы Кричев — Орша — Лепель. Здесь 68-летний водитель Opel Zafira не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП 70-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм умерла на месте происшествия. Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу.