|
В Чашникском районе Opel врезался в дерево: пассажирка погибла, водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
Пассажирка погибла при столкновении автомобиля с деревом в Чашникском районе,
Авария произошла 18 июня на 221-м километре трассы Кричев — Орша — Лепель. Здесь 68-летний водитель Opel Zafira не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП 70-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм умерла на месте происшествия. Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 18 июня на 221-м километре трассы Кричев - Орша - Лепель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)