Модель в белье повернулась на фото спиной к камере и восхитила подписчиков

Источник материала: ОНТ

25-летняя модель бренда Fashion Nova Матильда Танто опубликовала в Instagram откровенные снимки, чем восхитила поклонников.

На размещенных фото Матильда позирует в белом белье Fashion Nova и коротком свитере на голое тело. Танто повернулась к камере спиной. Знаменитость сопроводила пост комментарием: «Надеюсь, ваши выходные прошли отлично».

Подписчики девушки пришли в восторг от ее фигуры. Публикация набрала более 850 тысяч лайков. «Идеальная», «Тело мечты», «Матильда, ты неотразима», «Благодаря тебе любой день становится отличным»,– комментировали поклонники Танто.

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