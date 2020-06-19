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Модель в белье повернулась на фото спиной к камере и восхитила подписчиков

19.06.2020 09:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модель в белье повернулась на фото спиной к камере и восхитила подписчиков

25-летняя модель бренда Fashion Nova Матильда Танто опубликовала в Instagram откровенные снимки, чем восхитила поклонников.

На размещенных фото Матильда позирует в белом белье Fashion Nova и коротком свитере на голое тело. Танто повернулась к камере спиной. Знаменитость сопроводила пост комментарием: «Надеюсь, ваши выходные прошли отлично».

Подписчики девушки пришли в восторг от ее фигуры. Публикация набрала более 850 тысяч лайков. «Идеальная», «Тело мечты», «Матильда, ты неотразима», «Благодаря тебе любой день становится отличным»,– комментировали поклонники Танто.

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25-летняя модель бренда Fashion Nova Матильда Танто опубликовала в Instagram откровенные снимки, чем восхитила поклонников. На размещенных фото Матильда позирует в белом...
 
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