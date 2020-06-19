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20 июня пройдут прямые линии

19.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

20 июня пройдут прямые линии

20 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73 56 44 в Гродненском областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет председатель облисполкома Владимир Васильевич Кравцов.
 
 
Одновременно руководство горрайисполкомов области проведет 20 июня

прямые телефонные линии

20 июня пройдут прямые линии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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20 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73 56 44 в Гродненском областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет председатель облисполкома Владимир...
 
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