Усовершенствованные кодексы об административной ответственности на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в Парламент. Заработать они должны уже в начале будущего года. Таковы итоги вчерашнего совещания у Президента. Законодательство переработали основательно. Его основные акценты теперь таковы: снижение карательного уклона и усиление профилактической функции. Александр ­Лукашенко об этом сказал так:

— Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам… Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить.

Исправить системные недостатки

Действующему Кодексу об административных нарушениях уже более 10 лет. И он, очевидно, уже отставал от жизненных реалий. Президент напомнил: о необходимости изменить подходы по совершенствованию мер административной ответственности он говорил еще в декабре, когда был выявлен ряд системных недостатков.

— Я уже приводил конкретные цифры. Только за пять лет у нас зарегистрировано чуть ли не 16 миллионов нарушений, за которые к ответственности привлечены более 3 миллионов человек, — привел статистику Александр Лукашенко. — Такое положение дел стало следствием ненадлежащей правоприменительной практики отдельных ведомств и излишней репрессивности административного законодательства.

Результат того совещания ощутим уже сейчас. За полгода изменилось действительно многое. Одна только цифра: количество нарушений сократилось наполовину. А параллельно шла работа по корректировке законодательства. Ей занималась специально созданная межведомственная экспертная комиссия. Специалисты Администрации Президента, парламентарии (от них поступило около 500 предложений), МВД, юристы и ученые. Около 2000 предложений внесли и обыватели. И подобный канал связи с населением Глава государства назвал эффективным:

— Убежден, что только таким образом могут быть подготовлены действительно справедливые и очень нужные обществу законы. Данный опыт следует взять на вооружение и новому составу Правительства.

Работа, впрочем, на этом не заканчивается. Корректировка законодательства, по словам Президента, будет продолжена.

— Следом за кодексами, причем очень быстро, надо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня. Мы сегодня с вами должны договориться, в какие сроки это мы должны сделать… Нужно убрать из них лишние бюрократические требования, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Заместитель Главы Администрации Президента Ольга Чуприс чуть позже уточнит журналистам: Правительство пересмотрит около 100 нормативных правовых актов. В процессе работы над кодексами, к слову, они уже были проанализированы. Доработать их осталось лишь технически.

Идти «от жизни»

Анонсировал на совещании Александр Лукашенко и планируемые изменения в кодексы об уголовной ответственности. Менять любое законодательство теперь будут по аналогии с тем, как корректировали КоАП.

— Прошло немало времени, жизнь поменялась. Новые и действующие законы должны соответствовать ритму, образу жизни граждан и функционированию государства. Поэтому настало время взяться за эту тяжелую, кропотливую, порой нелюбимую работу, — отметил Президент.

— Не надо в результате реформ поломать все до основания и рассчитывать, что затем, на обломках, мы что-то построим. Надо идти так, как мы формировали эти кодексы, — от жизни, учитывая то, что уже сделано.

Каким именно должен быть кодекс «от жизни», Глава государства показал на нескольких конкретных примерах. Негативных. Спросил:

— Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном нам просто не нужно мешать людям жить и работать.

Александр Лукашенко обратил внимание, что подобная работа в стране уже ведется. Началась она три года назад в рамках либерализации бизнес-климата.

— Она не должна останавливаться. Это прямое поручение. Постоянно надо думать, как работать с людьми.



Заострил Президент внимание и на разработанной Госавтоинспекцией балльной системе. В новый Кодекс об административных правонарушениях эта новация, кстати, не попадет.



— Может, она и неплохая. Во многих странах прижилась. Но когда мы изучили общественное мнение, то этой системе в Беларуси пока нет доверия, — высказался по этому поводу Александр Лукашенко.