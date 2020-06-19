Усовершенствованные кодексы об административной ответственности на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в Парламент. Заработать они должны уже в начале будущего года. Таковы итоги вчерашнего совещания у Президента. Законодательство переработали основательно. Его основные акценты теперь таковы: снижение карательного уклона и усиление профилактической функции. Александр Лукашенко об этом сказал так:
Исправить системные недостатки
Действующему Кодексу об административных нарушениях уже более 10 лет. И он, очевидно, уже отставал от жизненных реалий. Президент напомнил: о необходимости изменить подходы по совершенствованию мер административной ответственности он говорил еще в декабре, когда был выявлен ряд системных недостатков.
— Я уже приводил конкретные цифры. Только за пять лет у нас зарегистрировано чуть ли не 16 миллионов нарушений, за которые к ответственности привлечены более 3 миллионов человек, — привел статистику Александр Лукашенко. — Такое положение дел стало следствием ненадлежащей правоприменительной практики отдельных ведомств и излишней репрессивности административного законодательства.
Результат того совещания ощутим уже сейчас. За полгода изменилось действительно многое. Одна только цифра: количество нарушений сократилось наполовину. А параллельно шла работа по корректировке законодательства. Ей занималась специально созданная межведомственная экспертная комиссия. Специалисты Администрации Президента, парламентарии (от них поступило около 500 предложений), МВД, юристы и ученые. Около 2000 предложений внесли и обыватели. И подобный канал связи с населением Глава государства назвал эффективным:
— Убежден, что только таким образом могут быть подготовлены действительно справедливые и очень нужные обществу законы. Данный опыт следует взять на вооружение и новому составу Правительства.
Работа, впрочем, на этом не заканчивается. Корректировка законодательства, по словам Президента, будет продолжена.
— Следом за кодексами, причем очень быстро, надо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня. Мы сегодня с вами должны договориться, в какие сроки это мы должны сделать… Нужно убрать из них лишние бюрократические требования, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Заместитель Главы Администрации Президента Ольга Чуприс чуть позже уточнит журналистам: Правительство пересмотрит около 100 нормативных правовых актов. В процессе работы над кодексами, к слову, они уже были проанализированы. Доработать их осталось лишь технически.
Идти «от жизни»
Анонсировал на совещании Александр Лукашенко и планируемые изменения в кодексы об уголовной ответственности. Менять любое законодательство теперь будут по аналогии с тем, как корректировали КоАП.
— Прошло немало времени, жизнь поменялась. Новые и действующие законы должны соответствовать ритму, образу жизни граждан и функционированию государства. Поэтому настало время взяться за эту тяжелую, кропотливую, порой нелюбимую работу, — отметил Президент.
— Не надо в результате реформ поломать все до основания и рассчитывать, что затем, на обломках, мы что-то построим. Надо идти так, как мы формировали эти кодексы, — от жизни, учитывая то, что уже сделано.
Каким именно должен быть кодекс «от жизни», Глава государства показал на нескольких конкретных примерах. Негативных. Спросил:
— Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном нам просто не нужно мешать людям жить и работать.
Александр Лукашенко обратил внимание, что подобная работа в стране уже ведется. Началась она три года назад в рамках либерализации бизнес-климата.
— Она не должна останавливаться. Это прямое поручение. Постоянно надо думать, как работать с людьми.
Заострил Президент внимание и на разработанной Госавтоинспекцией балльной системе. В новый Кодекс об административных правонарушениях эта новация, кстати, не попадет.
— Может, она и неплохая. Во многих странах прижилась. Но когда мы изучили общественное мнение, то этой системе в Беларуси пока нет доверия, — высказался по этому поводу Александр Лукашенко.
Главный принцип — справедливость
— При совершении проступка человек не чувствует себя нарушителем, а лишь ставит себе зарубку, что нарушил, возможно, неумышленно, ему стыдно перед обществом и собой. Он не попал в базу данных людей, которые систематически нарушают общественный порядок, но если совершит еще раз подобное правонарушение, применить к нему такую же мягкую меру нельзя. Ведь кодекс не должен быть документом, который расслабляет граждан, давая возможность нарушать нормы закона, — пояснила она.
Кроме того, добавила Ольга Чуприс, пересмотрены минимальные пределы штрафов по многим составам правонарушений, что позволяет дифференцировать наказание и не штрафовать на большие суммы за незначительные нарушения. В кодексах появилась и отдельная глава с нормами об ответственности несовершеннолетних.
— Основной принцип — несовершеннолетних надо не наказывать, а в первую очередь воспитывать, — подчеркнула замглавы Администрации Президента.
Введен и новый вид взыскания — общественные работы. Эта мера будет применяться только по решению суда и лишь за отдельные правонарушения как альтернатива штрафам и административным арестам. Например, в том случае, если человек не может уплатить штраф и согласен выполнить работы.
— Главный упор сделан на справедливость при вынесении административных решений, — подытожила Ольга Чуприс, добавив при этом, что кодекс не должен быть таким документом, который расслаблял бы граждан и давал им возможность нарушать нормы закона.