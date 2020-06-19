Когда надо сбивать давление? Кардиолог понятно рассказывает о гипертензии

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Высокое давление (артериальная гипертония) — одно из наиболее распространенных хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Его нельзя игнорировать, ведь при отсутствии лечения оно ведет к сокращению продолжительности жизни. Какое давление считается высоким и как его нужно снижать? На популярные вопросы отвечает врач-кардиолог Евгения Скаскевич.



Евгения Скаскевичврач- кардиолог первой категории «Центра здорового сна» врач-первой категории «Центра здорового сна»

Почему давление повышается?

Основная причина повышенного артериального давления — наличие эссенциальной гипертензии (гипертонической болезни). На ее развитие влияет генетическая предрасположенность: учеными выявлено около шести генов, которые отвечают в том числе за повышение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительными факторами развития гипертензии в случае генетической предрасположенности будут:

большое употребление соли (рекомендуемая ВОЗ норма — 5 г соли в сутки, а человек в среднем потребляет 12 г),

наличие лишнего веса (каждые 10 кг веса добавляют 5−10 единиц давления),

высокий уровень стресса,

злоупотребление алкоголем (употребление больше 100 г крепких напитков в день),

относительно новый фактор — синдром апноэ сна (у человека во время ночного храпа происходят временные остановки дыхания). Высокие утренние цифры давления и неэффективность приема препаратов могут указывать на его наличие.

Кроме того, повышенное давление может быть связано с болезнями других органов (почек, опухоль надпочечников, болезни сосудов) или внешними факторами, например, с приемом препаратов, у которых повышение давления — это побочный эффект (гормональные, противовоспалительные, контрацептивы). Препараты кофеина или гуараны (используют для снижения веса) тоже могут влиять на артериальное давление.

Какое давление считается повышенным?

Европейская ассоциация кардиологов считает, что при показателе 130/80 увеличиваются риски осложнения и развития инсультов, инфарктов. Сейчас все, что больше этой цифры, относится к повышенному давлению. К слову, индивидуальных или возрастных норм не существует, хотя действительно чаще давление повышается у людей среднего и пожилого возраста. Возрастные изменения могут быть связаны с уплотнением сосудов или, например, изменениями в работе почек.

Когда давление надо снижать?

Для начала надо оценить, что человека беспокоит. Если у него умеренно повышенное давление (скажем, 140/80) и ничего не тревожит, то сразу давление можно не снижать, а через некоторое время перемерить. Если снижения не произошло — тогда уже принимать препараты. Если же речь о давлении 180/100, то его надо сбивать медикаментозно. Здесь важно понимать, что опасно не само по себе высокое давление, а риски, которые с ним связаны.

При хронически повышенном давлении необходимо обратиться к врачу-кардиологу, чтобы выявить причину, а возможно и уже имеющиеся осложнения.



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Если не у гипертоника повысилось давление, можно его сбить без препаратов?

Самостоятельно можно снижать давление только в случаях, если нет признаков осложнений гипертонического криза. Если человек понервничал и у него поднялось давление — можно попробовать выпить седативные травы, валерьяну, пустырник, пройтись пешком, прогуляться, чтобы снизить уровень кортизола (гормона стресса).

Но если на тонометре высокие цифры (от 180/100) — все равно понадобятся лекарственные препараты. Частый совет при высоком давлении — устраивать контрастные водные процедуры, но я бы не рекомендовала этот метод, когда давление выше 180/100.

Если при высоких показателях давления появилась слабость в руках ногах, сильные головные боли, давящее чувство за грудиной, мушки перед глазами — это повод вызвать скорую.

Что делать, если давление подскакивает из-за плохих новостей?

На стресс каждый человек реагирует индивидуально. Людям с повышенной тревожностью и восприимчивостью можно посоветовать методики аутотренинга, саморелаксации и занятия с психотерапевтом, который обучит контролю за стрессовыми ситуациями. Если человек постоянно живет в стрессе, например, у него такая работа, ему следует научиться переключаться.

Что поможет гипертоникам, кроме лекарств?

Кардиологи рекомендуют ограничить употребление соли и добавить физическую активность. Начинать можно с легких и умеренных анаэробных нагрузок. Самый простой вариант — ходьба пешком в течение 30−60 минут ежедневно. Можно рекомендовать езду на велосипеде, ходьбу со скандинавскими палками — по сути любой вид активности, который человеку нравится. Не рекомендуются силовые нагрузки, поскольку они могут способствовать повышению артериального давления.

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