Арендаторам Горизонта снизили арендную плату и предоставили отсрочку

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фото: retail-loyalty.org

На встрече также присутствовали первый заместитель председателя Госкомитета по имуществу Алексей Васильев и заместитель министра промышленности Андрей Буйневич.

«Принимая во внимание снижение выручки арендаторов от оказываемых ими услуг и необходимость сохранения рабочих мест, а также обязательства ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» перед бюджетом и инвесторами, на встрече принято совместное решение о снижении арендной платы и предоставлении отсрочки по ней до 30 сентября 2020 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь №143», - отметили в Минэкономики.

Обязательства арендаторов по уплате коммунальных платежей и возмещению эксплуатационных расходов при этом сохраняются.

Что это значит?

Как отметили арендаторы, участвовавшие во встрече, данное решение в нынешней сложной экономической ситуации будет способствовать сохранению рабочих мест, выживанию бизнеса и его дальнейшему развитию.

В Минэкономики отметили, что данная мера является одним из точечных решений, которые сегодня принимаются госорганами по реализации указа президента №143.