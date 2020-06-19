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Арендаторам Горизонта снизили арендную плату и предоставили отсрочку
Источник материала: Myfin
На встрече также присутствовали первый заместитель председателя Госкомитета по имуществу Алексей Васильев и заместитель министра промышленности Андрей Буйневич.
«Принимая во внимание снижение выручки арендаторов от оказываемых ими услуг и необходимость сохранения рабочих мест, а также обязательства ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» перед бюджетом и инвесторами, на встрече принято совместное решение о снижении арендной платы и предоставлении отсрочки по ней до 30 сентября 2020 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь №143», - отметили в Минэкономики.
Обязательства арендаторов по уплате коммунальных платежей и возмещению эксплуатационных расходов при этом сохраняются.
Что это значит?
Как отметили арендаторы, участвовавшие во встрече, данное решение в нынешней сложной экономической ситуации будет способствовать сохранению рабочих мест, выживанию бизнеса и его дальнейшему развитию.
В Минэкономики отметили, что данная мера является одним из точечных решений, которые сегодня принимаются госорганами по реализации указа президента №143.
Источник: Myfin.by
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