Горецкий РОВД – о профилактике пьянства и алкоголизма

Источник материала: Горецкий вестник

Одним из наиболее живучих пережитков прошлого не только в сознании, но и в быту отдельных людей является пьянство. Чрезмерное потребление алкоголя и связанное с ним опьянение вызывает эмоциональную неустойчивость, резкую смену чувств и настроений. Систематическое потребление алкогольных напитков пагубно воздействует на моральный и интеллектуальный уровень развития личности, вызывает антисоциальные и аморальные побуждения, эгоистические устремления. Как правило, все это приводит к совершению преступлений. Пьянство оказывает отрицательное воздействие на окружающих, особенно на молодежь, и тем самым также способствует увеличению количества правонарушений.

Алкоголь вызывает не только проблемы, связанные со здоровьем человека, он также является причиной порождения различных преступлений. Большинство преступлений, совершаемых как взрослыми людьми, так и подростками, происходит в результате алкогольного опьянения. Пьянство и алкоголизм взаимосвязаны: злоупотребление алкоголем способствует прогрессированию преступности, а преступность в свою очередь способствует увеличению пьянства и алкоголизма.

В силу того, что алкоголь в первую очередь негативным образом действует на психику человека, лишая его критичного отношения к ситуации, эти преступления являются абсурдными и жестокими. Протрезвев, преступнику бывает достаточно сложно объяснить мотивы его совершения.

Особенно заметна роль алкоголя в преступлениях, совершаемых против личности. В текущем году 100% убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Объясняется такая ситуация достаточно просто: в трезвом состоянии человек способен руководить своим поведением, контролировать свои негативные черты характера. При принятии алкоголя (особенно больших доз), а при прогрессировании алкоголизма достаточно и небольшого количества, для утраты сознательного контроля поведения. В состоянии алкогольного опьянения происходит высвобождение инстинктов, человек переходит к спонтанному реагированию, бывает достаточно одного слова или взгляда, способного вызвать агрессию со стороны пьяного человека.

Алкоголизм является психическим заболеванием, которое постепенно ведет к распаду и деградации личности, к утрате морально-этических норм поведения. Это хорошо видно на примере бомжей, попрошаек и остальных лиц, опустившихся на самое дно социальной лестницы.

Пьянство и алкоголизм остаются по-прежнему основным условием, создающим повышенный риск возникновения пожаров, травматизма и гибели людей от них.

Особенности алкоголизма, прямо или косвенно обусловливающие преступность, известны давно. Наиболее часто на почве алкоголизма совершаются убийства, наносятся телесные повреждения, изнасилования, побои, оскорбления и другие преступления против личности. Преступления, как правило, совершаются чаще всего людьми, склонными к злоупотреблению алкоголем. Влияние алкоголя прослеживается значительно чаще у лиц, совершивших повторное преступление, чем у тех, кто впервые привлечен к уголовной ответственности. Осужденные за убийство и изнасилование совершают повторное преступление, как правило, в состоянии алкогольного опьянения.

Характерно, что лица, обязанные воздержаться от употребления спиртных напитков в связи со спецификой своей работы, совершают значительно меньше преступлений, чем те, кто не занят трудовой деятельностью.

Как правило, увеличение потребления алкогольных напитков сопровождается ростом преступности. Это подтверждается увеличением количества преступлений против личности, общественной безопасности и т.п. в праздничные, выходные и предвыходные дни, когда спиртных напитков потребляется значительно больше, чем в обычные дни.

Сотрудниками территориальных органов внутренних дел области проводится широкий спектр мероприятий, направленных на профилактику пьянства и алкоголизма среди населения.

Только в текущем году к врачам-наркологам, для решения вопроса о постановке на диспансерный учет, доставлено свыше 1000 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и совершающих на этой почве правонарушения.

По материалам, подготовленными сотрудниками ОВД, решениями судов в лечебно-трудовые профилактории направлено 343 гражданина, страдающих хроническим алкоголизмом, из которых 288 в настоящее время изолировано. Кроме того, 43 гражданина, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих свою семью в тяжелое материальное положение, ограничены в дееспособности.

В настоящее время на учете в органах внутренних дел Могилевской области состоит более 5 тыс. лиц неоднократно привлеченных к административной ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в отношении которых принимаются меры индивидуальной профилактики.

За нарушения антиалкогольного законодательства привлечено 190 лиц. Из незаконного оборота изъято 13312 литра спиртосодержащей жидкости, в том числе 1565 литров самогона и самогонной браги.

Помните! Алкоголизм и пьянство не остаются не замеченными и имеют тяжелые последствия, как для самого человека, так и для его близких.

Если Вы не равнодушны к проблеме пьянства и алкоголизма, не можете смотреть на разрушающиеся судьбы людей, их близких, слезы матерей и детей, УВД Могилевского облисполкома просит сообщить информацию о местах и лицах, занимающихся незаконным изготовлением и торговлей спиртными напитками, а также самогоноварением, по телефонам горячей линии «Пьянству нет!» 8-0222-295095, +375-29-1098095 (А1), +375-29-7514355 (МТС), +375-25-7982628 (Life).

ООПП Горецкого РОВД