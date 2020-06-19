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Костицын признан лучшим хоккеистом Беларуси в минувшем сезоне

19.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Издание «Прессбол» вручило ежегодные премии лучшим белорусским хоккеистам.

Костицын признан лучшим хоккеистом Беларуси в минувшем сезоне
Фото Прессбол

По итогам опроса, в котором принимали участие журналисты и пользователи сайта издания, наибольшее число очков набрал капитан минского «Динамо» Андрей Костицын. 35-летний хоккеист отыграл 60 матчей в КХЛ, набрав 34 (17+17) очка и став вторым бомбардиром команды.

Для Костицына победа в номинации стала второй в карьере — ранее он признавался лучшим белорусским хоккеистом в 2008 году, когда выступал за «Монреаль».


На втором месте опроса оказался американский защитник «Трактора» с белорусским паспортом Ник Бэйлен. В прошедшем сезоне он заработал 25 (11+14) очков, в среднем набирая по 0,69 очка за игру, став вторым защитником в КХЛ по этому показателю.

Третье место занял защитник Кристиан Хенкель из «Ак Барса», в 39 матчах заработавший 9 (2+7) очков при показателе полезности «+13».

Напомним, неделю назад в номинации «Лучший белорусский тренер сезона» победу праздновал Андрей Скабелка, в межсезонье сменивший «Барыс» на «Локомотив».
 
 
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Издание «Прессбол» вручило ежегодные премии лучшим белорусским хоккеистам.
 
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