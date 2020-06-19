Костицын признан лучшим хоккеистом Беларуси в минувшем сезоне





По итогам опроса, в котором принимали участие журналисты и пользователи сайта издания, наибольшее число очков набрал капитан минского «Динамо» Андрей Костицын. 35-летний хоккеист отыграл 60 матчей в КХЛ, набрав 34 (17+17) очка и став вторым бомбардиром команды.





Для Костицына победа в номинации стала второй в карьере — ранее он признавался лучшим белорусским хоккеистом в 2008 году, когда выступал за «Монреаль».









На втором месте опроса оказался американский защитник «Трактора» с белорусским паспортом Ник Бэйлен. В прошедшем сезоне он заработал 25 (11+14) очков, в среднем набирая по 0,69 очка за игру, став вторым защитником в КХЛ по этому показателю.





Третье место занял защитник Кристиан Хенкель из «Ак Барса», в 39 матчах заработавший 9 (2+7) очков при показателе полезности «+13».





Напомним, неделю назад в номинации «Лучший белорусский тренер сезона» победу праздновал Андрей Скабелка, в межсезонье сменивший «Барыс» на «Локомотив».