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Пьяный на мопеде удирал от сотрудников ГАИ по лесополосе
19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе надзора за дорожным движением в субботу, 13 июня, около 20:20 часов в агрогородке Русино Барановичского района на улице 40 лет Октября внимание сотрудников ОГАИ Барановичского РОВД привлек движущийся мопед «Рига», водитель которого был без мотошлема.
Включив проблесковые маячки синего и красного цветов, инспекторы через специальное громкоговорящее устройство подали сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал требование и, ускорившись, скрылся в лесополосе. Правоохранители начали преследование и, спустя непродолжительное время, задержали его на улице Школьная.
В отношении сельчанина составлено пять административных протоколов, в том числе за управление без права управления и за «пьяную» езду.
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В ходе надзора за дорожным движением в субботу, 13 июня, около 20:20 часов в агрогородке Русино Барановичского района на улице 40 лет Октября внимание сотрудников...
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