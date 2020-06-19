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Пьяный на мопеде удирал от сотрудников ГАИ по лесополосе

19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе надзора за дорожным движением в субботу, 13 июня, около 20:20 часов в агрогородке Русино Барановичского района на улице 40 лет Октября внимание сотрудников ОГАИ Барановичского РОВД привлек движущийся мопед «Рига», водитель которого был без мотошлема.

Пьяный на мопеде удирал от сотрудников ГАИ по лесополосе

Включив проблесковые маячки синего и красного цветов, инспекторы через специальное громкоговорящее устройство подали сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал требование и, ускорившись, скрылся в лесополосе. Правоохранители начали преследование и, спустя непродолжительное время, задержали его на улице Школьная.

Во время общения с водителем, 24-летним жителем Бреста, по визуальным признакам было понятно, что последний находится в состоянии опьянения. Мужчина согласился на прохождение медицинского освидетельствования, результаты которого показали 1,83 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Установлено, что водитель никогда не имел права управления транспортным средством.

В отношении сельчанина составлено пять административных протоколов, в том числе за управление без права управления и за «пьяную» езду.

 
Теги: Брест
 
 
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  В ходе надзора за дорожным движением в субботу, 13 июня, около 20:20 часов в агрогородке Русино Барановичского района на улице 40 лет Октября внимание сотрудников...
 
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