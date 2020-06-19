Пьяный на мопеде удирал от сотрудников ГАИ по лесополосе

Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе надзора за дорожным движением в субботу, 13 июня, около 20:20 часов в агрогородке Русино Барановичского района на улице 40 лет Октября внимание сотрудников ОГАИ Барановичского РОВД привлек движущийся мопед «Рига», водитель которого был без мотошлема.





Включив проблесковые маячки синего и красного цветов, инспекторы через специальное громкоговорящее устройство подали сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал требование и, ускорившись, скрылся в лесополосе. Правоохранители начали преследование и, спустя непродолжительное время, задержали его на улице Школьная.



Во время общения с водителем, 24-летним жителем Бреста, по визуальным признакам было понятно, что последний находится в состоянии опьянения. Мужчина согласился на прохождение медицинского освидетельствования, результаты которого показали 1,83 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Установлено, что водитель никогда не имел права управления транспортным средством.

В отношении сельчанина составлено пять административных протоколов, в том числе за управление без права управления и за «пьяную» езду.