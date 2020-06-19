ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Путин назвал законной оккупацию Прибалтики

19.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР после заключения пакта Молотова-Риббентропа соответствовало международному и государственному праву, пишет Владимир Путин в статье для The National Interest о Второй мировой.



Американский журнал The National Interest в четверг, 18 июня, опубликовал авторскую статью Владимира Путина "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". 

Среди прочего, президент России утверждает, что Латвия, Литва и Эстония "присоединились" к СССР в 1940 году после заключения пакта Молотова-Риббентропа с согласия властей балтийских стран. Их вступление "соответствовало международному и государственному праву того времени", подчеркивает автор. 

По его словам, государства Балтии "сохранили свои государственные органы, язык", а также "были представлены в высших государственных структурах Советского Союза".

По словам российского президента, у руководства СССР в сентябре 1939 года "была возможность перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы", однако власти решили так не делать.

Аннексия стран Балтии


Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как "пакт Молотова-Риббентропа", был подписан в конце августа 1939 года. В дополнительном протоколе к пакту содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния. Это позволило нацистской Германии 1 сентября 1939 года напасть на Польшу. Советские войска вступили на польскую территорию около двух недель спустя.

15 июня 1940 года Красная армия вошла в Литву. 17 июня - в Латвию и Эстонию. В июле под контролем и под диктовку Кремля в странах Балтии были сформированы новые правительства. 

Началась чистка аппаратов, увольнение всех чиновников, преобразование армии, репрессии в отношении представителей национальной элиты, массовая депортация жителей Литвы, Латвии и Эстонии в Сибирь. В начале августа 1940 года, "по просьбам" советов министров республик, балтийские страны стали членами СССР.

Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения балтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственную инкорпорацию и аннексию. В  1983 году Европейский парламент также осудил его как оккупацию.


Путин о предпосылках войны


Путин в своей статье также рассуждает о предпосылках войны. По его мнению, "несправедливо утверждать, что двухдневный визит нацистского министра иностранных дел Риббентропа в Москву стал главной причиной начала Второй мировой войны". 

"Все ведущие страны в определенной степени ответственны за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно считая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы", - подчеркивает российский лидер. 

"Ценой этой близорукости, отказа создать систему коллективной безопасности стали миллионы жизней", - резюмирует он.

Участники саммита СНГ в 2019 году договорились о необходимости "передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены прежде всего советским народом", а представители всех республик СССР "сражались бок о бок" на линии фронта и в тылу, говорится в статье. Это решение "вызвало переполох в Европе и мире", отмечает Путин. 

По его словам, "некоторые политики, действуя по привычке, поспешили заявить, что Россия пытается переписать историю". Президент РФ призвал все страны ускорить обнародование архивов и публикацию прежде неизвестных документов военного и довоенного периодов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР после заключения пакта Молотова-Риббентропа соответствовало международному и государственному праву, пишет Владимир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реальная ставка до 16%: топ выгодных потребительских кредитов июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика