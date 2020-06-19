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Грабовский поучаствовал в челлендже #раЗАмзбацькам

19.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский поучаствовал в челлендже БРСМ «#раЗАмзбацькам», приуроченном ко Дню отца.

Специалист провел тренировку  со своей девятилетней дочерью Лили. Для участия в челлендже необходимо создать видео о том, как папы и их маленькие дети вместе занимаются физической культурой, и разместить их на личных страницах в соцсетях, сопроводив хештегами #папазал #деньотца, #раЗАмзбацькам.

 
 
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