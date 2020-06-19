Грабовский поучаствовал в челлендже #раЗАмзбацькам

Источник материала: Tut.by

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский поучаствовал в челлендже БРСМ «#раЗАмзбацькам», приуроченном ко Дню отца.

Специалист провел тренировку со своей девятилетней дочерью Лили. Для участия в челлендже необходимо создать видео о том, как папы и их маленькие дети вместе занимаются физической культурой, и разместить их на личных страницах в соцсетях, сопроводив хештегами #папазал #деньотца, #раЗАмзбацькам.