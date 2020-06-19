Реальная ставка до 16%: топ выгодных потребительских кредитов июня

Кредит в белорусских рублях по ставке от 12,65% годовых. Сумма от 100 до 10 000 руб. Максимальный срок погашения – до 5 лет.
Ставка растет в зависимости от срока погашения:
до 1 года – 12,65%;
до 3-х лет – 12,90%;
до 4-х лет – 13,15%;
до 5-ти лет – 13,40%.
Кредит выдается без залога, без справок, без поручителей и без страховки. Обеспечение возврата – неустойка. Дополнительных комиссий нет.
Способ выдачи – перевод на счет заемщика открытый к дебетовой карте Беларусбанка. Рассмотрение заявки – до 5 дней.
Погашение кредита ежемесячными платежами в течение всего срока. Основной долг выплачивается равными суммами, платежи по процентам уменьшаются, т.к. их начисление идет от величины невыплаченного остатка, потому общая величина регулярного платежа уменьшается к концу срока. Штрафа за досрочное погашение нет.
Требования к получателям кредита:
гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
постоянное проживание в Беларуси;
иметь постоянный источник дохода на территории РБ;
иметь дебетовую карту АСБ «Беларусбанк»;
пользоваться интернет-банком АСБ «Беларусбанк».
Документы для оформления кредита – паспорт или вид на жительство.
Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев.
Общая сумма к погашению – 1 602,78 руб.;
Ежемесячный платеж по основной сумме – 125 руб. в течение всего срока;
Общий платеж падает от 140,81 руб. в первый месяц, до 126,32 руб. в последний.
Стоимость кредита – 102,78 руб.
Полная ставка – 13,704%.
Дополнительный бонус –снижение ставки на 0,25% для членов клуба Карт-Бланш Беларусбанка. То, что кредит не выдается наличными в данном случае не проблема, деньги можно снять во множестве банкоматов Беларусбанка.
Кредит в белорусских рублях по ставке от 14,07% годовых. Сумма от 50 до 20 000 руб. Максимальный срок погашения – до 5 лет. Есть возобновляемая кредитная линия.
Кредит выдается без залога. Дополнительных комиссий нет. В определенных случаях необходимы поручительство и справка о доходах. Рассмотрение заявки – за одни сутки.
Для сумм до 5 тыс. руб. справки о доходе не нужны. Большие суммы выдаются со справкой.
Способ выдачи – перевод на счет заемщика или наличными деньгами. За выдачу наличных взимается 3% от суммы.
Погашение кредита – основной долг равными ежемесячными платежами в течение всего срока. Сумма процентов к выплате и общая величина платежа уменьшается по мере погашения кредита. Штрафа за досрочное погашение нет.
Требования к получателям кредита:
гражданство Беларуси;
возраст на момент закрытия кредитной линии: для мужчин 55 лет, для женщин 50 лет;
стаж на последнем месте не меньше 3-х месяцев.
Документы для оформления кредита:
паспорт заемщика;
при поручительстве – паспорта поручителей;
справка о доходах для сумм больше 5 тыс. руб.;
согласие на проверку кредитной истории.
Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев.
Общая сумма к погашению – 1 614,32 руб.;
Ежемесячный платеж по основной сумме 125 руб. ежемесячно;
Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,59 руб. до 1,47 руб.
Общий платеж при в течение срока выплат падает со 142,59 руб. до 126,47 руб.
Стоимость кредита – 114,32 руб.
Полная ставка – 15,243%.
Особое достоинство продукта – открытие кредитной линии, т.е. возобновление права на кредит после его погашения. Кредит более интересен для оплаты безналичных расходов.
Кредит в белорусских рублях по ставке от 14% годовых. Сумма от 1 000 до 30 000 руб. Максимальный срок погашения – до 5 лет.
Ставка по кредиту определяется индивидуально в зависимости от кредитоспособности заемщика, может быть назначено 14% или 23,9% годовых.
Кредит выдается без залога, без справок и без поручителей. Обеспечение возврата – неустойка. Дополнительных комиссий нет.
Способ выдачи – перевод на счет заемщика в Альфа-Банке, или на счет продавца, или на иные счета, или наличными деньгами. 3% взимается за выдачу наличных денег, переводы на счета и оплата товаров бесплатны.
Рассмотрение заявки – за 1 час.
Погашение кредита – равными ежемесячными платежами в течение всего срока. Штрафа за досрочное погашение нет.
Требования к получателям кредита:
гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
возраст от 21 года до 64 лет на момент полного расчета по кредиту;
стаж на последнем месте не меньше 3-х месяцев;
доход в течение последних 3-х месяцев не менее 480 руб. в месяц для жителей столицы, и от 380 руб. для остальных;
для индивидуальных предпринимателей сумма кредита ограничена 3 000 руб.
Документы для оформления кредита:
паспорт или вид на жительство;
справка о доходах для сумм больше 10 тыс. руб.
Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев:
Общая сумма к погашению – 1 616,17 руб.;
Ежемесячный платеж по основной сумме растет от 117,18 руб. при первом погашении, до 133,13 руб. при последнем платеже;
Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,50 руб. до 1,55 руб.
Общий платеж при этом остается одинаковым – по 134,68 руб.Стоимость кредита – 112,70 руб.
Полная ставка – 15,489%.
Этот продукт будет выгоден одним клиентам и не слишком интересен другим. Тем, кто ищет «быстрые наличные» придется платить на 3% больше. ИП не смогут попросить больше 3 тыс. руб. Сразу не ясно, кому будет назначена повышенная ставка.
Кредит в белорусских рублях по ставке от 14,09% годовых. Сумма от 100 до 10 000 руб. Максимальный срок погашения – от 3 месяцев до 1 года. Максимальная сумма ограничена 3-мя месячными заработками заемщика.
Возможность получить кредит автоматически продлевается на следующий год, если клиент не имеет просроченной задолженности, фактически действует кредитная линия, овердрафт.
Кредит выдается без залога и без поручителей. Обеспечение – неустойка. Дополнительных комиссий нет. Рассмотрение заявки – за одни сутки.
Способ выдачи – перевод на счет зарплатой карты заемщика во Франсабанке.
Погашение кредита – равными ежемесячными платежами в течение всего срока. Штрафа за досрочное погашение нет.
Требования к получателям кредита:
гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
постоянное проживание в Беларуси;
возраст от 21 лет;
трудовой стаж не меньше 2-х лет;
постоянный доход.
Документы для оформления кредита:
паспорт или вид на жительство;
справка о доходах;
согласие на проверку кредитной истории;
для мужчин до 27 лет – военный билет или приписное свидетельство (допускается ксерокопия).
Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев:
Общая сумма к погашению – 1 616,93 руб.;
Ежемесячный платеж по основной сумме растет от 117,13 руб. до 133,18 руб.;
Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,61 руб. до 1,56 руб.
Общий платеж при этом остается одинаковым – по 134,74 руб.
Стоимость кредита – 116,93 руб.
Полная ставка – 15,591%.
Этот кредит мы включили в топ, чтобы показать типичные условия овердрафтного кредита для зарплатных клиентов. Подобные предложения есть и у других банков, но ставки обычно выше. Посторонним клиентам этот кредит малоинтересен.
Кредит в белорусских рублях по ставке от 14,19% годовых. Сумма от 100 до 5 000 руб. Максимальный срок погашения – от 3 месяцев до 4 лет.
Выдается без залога и поручительства. Обеспечение возврата – неустойка. Дополнительных комиссий нет. Рассмотрение заявки – за 4 дня.
Особенность кредита – деньги не выдаются на руки, но переводятся на счет продавца приобретаемого отечественного товара.
Погашение – постепенно уменьшающимися ежемесячными платежами. Штрафа за досрочное погашение нет.
Требования к получателям кредита:
гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ на период погашения кредита;
возраст от 18 лет;
положительная кредитная история и отсутствие задолженностей перед бюджетом;
постоянный доход на территории Беларуси;
мужчинам до 27 лет кредит выдается при подтверждении отсрочки от призыва на воинскую службу или военного билета.
Документы для оформления кредита:
паспорт или вид на жительство;
справка о доходах за последние 3 месяца;
счет-фактура на приобретаемый товар.
Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев:
Общая сумма к погашению – 1 615,29 руб.
Ежемесячный платеж по основной сумме кредита всегда 125 руб.
Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,74 руб. до 1,48 руб.
Общий платеж падает в течение срока погашения со 142,74 руб. до 126,48 руб.
Стоимость кредита – 115,29 руб.
Полная ставка – 15,373%.
Из всех перечисленных выше кредитов это единственный с ограничениями по цели использования средств. Но и этот кредит будет востребован сразу по нескольким причинам: население нуждается в кредитах на покупку отечественных товаров, и потому что многие обслуживаются в Белагропромбанке в рамках зарплатных проектов, им удобнее просить кредит в своем банке.
Что в итоге?
На сегодняшний день все потребительские кредиты белорусских банков можно условно разделить на три категории:
Целевые кредиты и кредиты для отдельных категорий. По ним могут назначаться 2%-5% годовых и даже нулевые ставки, но свободы расходования средств там нет.
Кредиты без ограничений или небольшими ограничениями выдают под 10%-15%.
Есть также кредиты со ставками в 17%-25%. Эти кредиты имеют меньше ограничений, меньше требований к заемщикам, и выдают их максимально быстро. По отзывам клиентов – одобряют их легче.
Текст: Игорь Смирнов
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