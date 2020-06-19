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Реальная ставка до 16%: топ выгодных потребительских кредитов июня

19.06.2020 10:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кредит «Интернет-безналичный» от «Беларусбанка»

Кредит в белорусских рублях по ставке от 12,65% годовых. Сумма от 100 до 10 000 руб. Максимальный срок погашения – до 5 лет.

Ставка растет в зависимости от срока погашения:

  • до 1 года – 12,65%;
  • до 3-х лет – 12,90%;
  • до 4-х лет – 13,15%;
  • до 5-ти лет – 13,40%.

Кредит выдается без залога, без справок, без поручителей и без страховки. Обеспечение возврата – неустойка. Дополнительных комиссий нет.

Способ выдачи – перевод на счет заемщика открытый к дебетовой карте Беларусбанка. Рассмотрение заявки – до 5 дней.

Погашение кредита ежемесячными платежами в течение всего срока. Основной долг выплачивается равными суммами, платежи по процентам уменьшаются, т.к. их начисление идет от величины невыплаченного остатка, потому общая величина регулярного платежа уменьшается к концу срока. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
  • постоянное проживание в Беларуси;
  • иметь постоянный источник дохода на территории РБ;
  • иметь дебетовую карту АСБ «Беларусбанк»;
  • пользоваться интернет-банком АСБ «Беларусбанк».

Документы для оформления кредита – паспорт или вид на жительство.

Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев.

  • Общая сумма к погашению – 1 602,78 руб.;
  • Ежемесячный платеж по основной сумме – 125 руб. в течение всего срока;
  • Общий платеж падает от 140,81 руб. в первый месяц, до 126,32 руб. в последний.
  • Стоимость кредита – 102,78 руб.
  • Полная ставка – 13,704%.

Дополнительный бонус –снижение ставки на 0,25% для членов клуба Карт-Бланш Беларусбанка. То, что кредит не выдается наличными в данном случае не проблема, деньги можно снять во множестве банкоматов Беларусбанка.

Кредит «Выручай» от «МТБанка»

Кредит в белорусских рублях по ставке 13,59% годовых. Сумма от 500 до 15 000 руб. Максимальный срок погашения – до 1 года.

Кредит выдается без залога, без справок и без поручителей. Страхование медицинских расходов по желанию заемщика. Обеспечение – неустойка. Дополнительных комиссий нет.

Способ выдачи средств – перевод на счет заемщика открытый к дебетовой карте МТБанка. Снятие наличных в банкоматах МТБанка и его партнеров – без комиссии, в других банкоматах – 2,5%.

Рассмотрение заявки – за 8 часов.

Погашение кредита – равными ежемесячными платежами в течение всего срока. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
  • возраст от 18 до 64 лет для мужчин и от 18 до 70 лет для женщин;
  • настоящий кредит не выдается индивидуальным предпринимателям.
  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
  • возраст кредитополучателя на момент подачи документов не менее 21 лет, на момент истечения срока предоставления кредита – не более 70 лет;
  • лицам мужского пола, не достигшим возраста 25 лет, необходимо при себе иметь военный билет или приписное удостоверение;
  • официально осуществлять трудовую деятельность на территории Республики Беларусь.

Документы для оформления – паспорт или вид на жительство.

Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев.

  • Общая сумма к погашению – 1 612,70 руб.;
  • Ежемесячный платеж по основной сумме растет от 117, 40 руб. при первом погашении, до 132,89 руб. при последнем платеже;
  • Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 16,99 руб. до 1,50 руб.
  • Общий платеж при этом остается одинаковым – по 134,39 руб.
  • Стоимость кредита – 112,70 руб.
  • Полная ставка – 15,026%.

По основным параметрам предложение выгодное и с минимумом ограничений.

Кредит «Проще некуда» от «Банка Решение»

Кредит в белорусских рублях под 13,61% годовых. Сумма от 500 до 5 000 руб (без справок) и от 5 000 до 10 000 (со справкой). Максимальный срок погашения – до 48 месяцев.

Кредит выдается без залога, без справок (на сумму до 5 000), без поручителей. Обеспечение возврата – неустойка. Дополнительных комиссий нет.

Способы выдачи средств – перевод на карту заемщика.

Рассмотрение заявки – в течение одного часа.

Погашение кредита идет равными долями в течение всего срока. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
  • постоянная работа не менее 3-х месяцев на последнем месте (за исключением пенсионеров).

Документы для оформления кредита – паспорт или вид на жительство.

Для иллюстрации условий рассчитаем кредит в 1500 руб. на 10 месяцев.

  • Общая сумма к погашению – 1 612,87 руб.
  • Ежемесячный платеж – 134,41 руб. в течение всего срока.
  • Стоимость кредита – 112,87 руб.
  • Полная ставка – 15,049%.

Неплохое кредитное предложение, близкое к стандарту по уровню ставки.

Кредит «Online» от Идея Банка

Кредит в белорусских рублях по ставке 13,61% годовых. Сумма от 100 до 3 000 руб на срок до 36 месяцев.

Кредит выдается без залога, без справок и без поручителей. Можно оформить онлайн через приложение или интернет-банк. Обеспечение – неустойка. Дополнительных комиссий нет.

Способ выдачи средств – перевод на текущий счет кредитополучателя.

Решение по заявке – за 1 час.

Погашение кредита – равными ежемесячными платежами в течение всего срока. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
  • возраст кредитополучателя на момент подачи документов не менее 21 лет, на момент истечения срока предоставления кредита – не более 70 лет;
  • лицам мужского пола, не достигшим возраста 25 лет, необходимо при себе иметь военный билет или приписное удостоверение;
  • официально осуществлять трудовую деятельность на территории Республики Беларусь.

Документы для оформления – паспорт или вид на жительство.

Расчет кредита в 1500 руб. на 12 месяцев.

  • Общая сумма к погашению – 1 612,87 руб.;
  • Ежемесячный платеж по основной сумме растет от 117,39 руб. при первом погашении, до 132,9 руб. при последнем платеже;
  • Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,1 руб. до 1,51 руб.
  • Общий платеж при этом остается одинаковым – по 134,41 руб.
  • Стоимость кредита – 112,87 руб.
  • Полная ставка – 15,049%.

Кредит удобен тем, что можно оформить его онлайн.

Кредит «Всегда под рукой» от «Белинвестбанка»

Кредит в белорусских рублях по ставке от 14,07% годовых. Сумма от 50 до 20 000 руб. Максимальный срок погашения – до 5 лет. Есть возобновляемая кредитная линия.

Кредит выдается без залога. Дополнительных комиссий нет. В определенных случаях необходимы поручительство и справка о доходах. Рассмотрение заявки – за одни сутки.

Для сумм до 5 тыс. руб. справки о доходе не нужны. Большие суммы выдаются со справкой.

Способ выдачи – перевод на счет заемщика или наличными деньгами. За выдачу наличных взимается 3% от суммы.

Погашение кредита – основной долг равными ежемесячными платежами в течение всего срока. Сумма процентов к выплате и общая величина платежа уменьшается по мере погашения кредита. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси;
  • возраст на момент закрытия кредитной линии: для мужчин 55 лет, для женщин 50 лет;
  • стаж на последнем месте не меньше 3-х месяцев.

Документы для оформления кредита:

  • паспорт заемщика;
  • при поручительстве – паспорта поручителей;
  • справка о доходах для сумм больше 5 тыс. руб.;
  • согласие на проверку кредитной истории.

Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев.

  • Общая сумма к погашению – 1 614,32 руб.;
  • Ежемесячный платеж по основной сумме 125 руб. ежемесячно;
  • Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,59 руб. до 1,47 руб.
  • Общий платеж при в течение срока выплат падает со 142,59 руб. до 126,47 руб.
  • Стоимость кредита – 114,32 руб.
  • Полная ставка – 15,243%.

Особое достоинство продукта – открытие кредитной линии, т.е. возобновление права на кредит после его погашения. Кредит более интересен для оплаты безналичных расходов.

Кредит «Испытательный» от «Банка ВТБ (Беларусь)»

Кредит в белорусских рублях по ставке от 14,10% годовых. Сумма от 100 до 5 000 руб. Максимальный срок погашения – от 6 месяцев до 1 года.

Кредит выдается без залога и без поручителей. Обеспечение возврата – неустойка. Дополнительных комиссий нет. Рассмотрение заявки – за одни сутки.

Способ выдачи – наличными.

Погашение кредита – постепенно уменьшающимися ежемесячными платежами. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ на период погашения кредита;
  • прописка на территории Беларуси;
  • возраст от 25 до 65 лет;
  • трудовой стаж на последнем месте не меньше 3-х месяцев;
  • постоянный доход на территории Беларуси.

Документы для оформления кредита:

  • паспорт или вид на жительство;
  • справка о доходах;
  • для мужчин до 25 лет – военный билет.

Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев:

  • Общая сумма к погашению – 1 614,56 руб.;
  • Ежемесячный платеж по основной сумме кредита всегда 125 руб.;
  • Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,63 руб. до 1,47 руб.
  • Общий платеж падает в течение срока погашения со 142,63 руб. до 126,47 руб.
  • Стоимость кредита – 114,56 руб.
  • Полная ставка – 15,275%.

Кредит по приемлемой ставке, без лишних ограничений. Подойдет широкому кругу заемщиков.

«Кредит наличными» от «Альфа-Банка»

Кредит в белорусских рублях по ставке от 14% годовых. Сумма от 1 000 до 30 000 руб. Максимальный срок погашения – до 5 лет.

Ставка по кредиту определяется индивидуально в зависимости от кредитоспособности заемщика, может быть назначено 14% или 23,9% годовых.

Кредит выдается без залога, без справок и без поручителей. Обеспечение возврата – неустойка. Дополнительных комиссий нет.

Способ выдачи – перевод на счет заемщика в Альфа-Банке, или на счет продавца, или на иные счета, или наличными деньгами. 3% взимается за выдачу наличных денег, переводы на счета и оплата товаров бесплатны.

Рассмотрение заявки – за 1 час.

Погашение кредита – равными ежемесячными платежами в течение всего срока. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
  • возраст от 21 года до 64 лет на момент полного расчета по кредиту;
  • стаж на последнем месте не меньше 3-х месяцев;
  • доход в течение последних 3-х месяцев не менее 480 руб. в месяц для жителей столицы, и от 380 руб. для остальных;
  • для индивидуальных предпринимателей сумма кредита ограничена 3 000 руб.

Документы для оформления кредита:

  • паспорт или вид на жительство;
  • справка о доходах для сумм больше 10 тыс. руб.

Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев:

  • Общая сумма к погашению – 1 616,17 руб.;
  • Ежемесячный платеж по основной сумме растет от 117,18 руб. при первом погашении, до 133,13 руб. при последнем платеже;
  • Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,50 руб. до 1,55 руб.
  • Общий платеж при этом остается одинаковым – по 134,68 руб.Стоимость кредита – 112,70 руб.
  • Полная ставка – 15,489%.

Этот продукт будет выгоден одним клиентам и не слишком интересен другим. Тем, кто ищет «быстрые наличные» придется платить на 3% больше. ИП не смогут попросить больше 3 тыс. руб. Сразу не ясно, кому будет назначена повышенная ставка.

Кредит «ПроЗАПАС (овердрафт)» от «Франсабанка»

Кредит в белорусских рублях по ставке от 14,09% годовых. Сумма от 100 до 10 000 руб. Максимальный срок погашения – от 3 месяцев до 1 года. Максимальная сумма ограничена 3-мя месячными заработками заемщика.

Возможность получить кредит автоматически продлевается на следующий год, если клиент не имеет просроченной задолженности, фактически действует кредитная линия, овердрафт.

Кредит выдается без залога и без поручителей. Обеспечение – неустойка. Дополнительных комиссий нет. Рассмотрение заявки – за одни сутки.

Способ выдачи – перевод на счет зарплатой карты заемщика во Франсабанке.

Погашение кредита – равными ежемесячными платежами в течение всего срока. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ;
  • постоянное проживание в Беларуси;
  • возраст от 21 лет;
  • трудовой стаж не меньше 2-х лет;
  • постоянный доход.

Документы для оформления кредита:

  • паспорт или вид на жительство;
  • справка о доходах;
  • согласие на проверку кредитной истории;
  • для мужчин до 27 лет – военный билет или приписное свидетельство (допускается ксерокопия).

Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев:

  • Общая сумма к погашению – 1 616,93 руб.;
  • Ежемесячный платеж по основной сумме растет от 117,13 руб. до 133,18 руб.;
  • Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,61 руб. до 1,56 руб.
  • Общий платеж при этом остается одинаковым – по 134,74 руб.
  • Стоимость кредита – 116,93 руб.
  • Полная ставка – 15,591%.

Этот кредит мы включили в топ, чтобы показать типичные условия овердрафтного кредита для зарплатных клиентов. Подобные предложения есть и у других банков, но ставки обычно выше. Посторонним клиентам этот кредит малоинтересен.

Кредит «На приобретение товаров отечественного производства» от Белагропромбанка

Кредит в белорусских рублях по ставке от 14,19% годовых. Сумма от 100 до 5 000 руб. Максимальный срок погашения – от 3 месяцев до 4 лет.

Выдается без залога и поручительства. Обеспечение возврата – неустойка. Дополнительных комиссий нет. Рассмотрение заявки – за 4 дня.

Особенность кредита – деньги не выдаются на руки, но переводятся на счет продавца приобретаемого отечественного товара.

Погашение – постепенно уменьшающимися ежемесячными платежами. Штрафа за досрочное погашение нет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство Беларуси или вид на жительство в РБ на период погашения кредита;
  • возраст от 18 лет;
  • положительная кредитная история и отсутствие задолженностей перед бюджетом;
  • постоянный доход на территории Беларуси;
  • мужчинам до 27 лет кредит выдается при подтверждении отсрочки от призыва на воинскую службу или военного билета.

Документы для оформления кредита:

  • паспорт или вид на жительство;
  • справка о доходах за последние 3 месяца;
  • счет-фактура на приобретаемый товар.

Расчет кредита в 1,5 тыс. руб. на 12 месяцев:

  • Общая сумма к погашению – 1 615,29 руб.
  • Ежемесячный платеж по основной сумме кредита всегда 125 руб.
  • Величина процентов в ежемесячном платеже падает от 17,74 руб. до 1,48 руб.
  • Общий платеж падает в течение срока погашения со 142,74 руб. до 126,48 руб.
  • Стоимость кредита – 115,29 руб.
  • Полная ставка – 15,373%.

Из всех перечисленных выше кредитов это единственный с ограничениями по цели использования средств. Но и этот кредит будет востребован сразу по нескольким причинам: население нуждается в кредитах на покупку отечественных товаров, и потому что многие обслуживаются в Белагропромбанке в рамках зарплатных проектов, им удобнее просить кредит в своем банке.

Что в итоге?

На сегодняшний день все потребительские кредиты белорусских банков можно условно разделить на три категории:

  • Целевые кредиты и кредиты для отдельных категорий. По ним могут назначаться 2%-5% годовых и даже нулевые ставки, но свободы расходования средств там нет.
  • Кредиты без ограничений или небольшими ограничениями выдают под 10%-15%.
  • Есть также кредиты со ставками в 17%-25%. Эти кредиты имеют меньше ограничений, меньше требований к заемщикам, и выдают их максимально быстро. По отзывам клиентов – одобряют их легче.

Текст: Игорь Смирнов
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Статистика показывает, что на белорусском рынке потребительского кредитования кризиса нет. Есть некоторая корректировка условий и ставок, есть, судя по отзывам...
 
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