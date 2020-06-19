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Вляпались: агентство Fitch из-за назначения Ермаковой пересмотрит рейтинги Белгазпромбанка

19.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Белгазпромбанка в список на пересмотр с возможностью понижения, сообщили в агентстве.



Ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка, а также несколько бывших сотрудников банка, были задержаны на минувшей неделе по якобы подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств.

После этого Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в банке, хотя основные акционеры - "Газпром" и Газпромбанк - называли такой шаг противоречащим законодательству.

События могут привести к пересмотру международной оценки банка. Так, Fitch поместило рейтинги Белгазпромбанка в список на пересмотр с возможностью понижения.

Fitch не исключает негативных последствий для банка из-за ситуации.

Ранее рейтинг Белгазпромбанка оценивался как "стабильный".

Ситуация в Белгазпромбанке

Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк – один из крупнейших частных банков страны – на прошлой неделе якобы в рамках расследования уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и "отмывании" денег. 

Приходили сотрудники ДФР Комитета госконтроля и в ряд частных компаний – "ПриватЛизинг", "Кентавр" и "Кампари".

Накануне глава КГК Иван Тертель заявил о том, что по делу задержаны два десятка человек, в том числе экс-глава банка Виктор Бабарико, выдвигающийся в президенты.

Неделю назад Нацбанк решил отстранить законное правление Белгазпромбанка и назначить временную администрацию во главе с экс-главой Нацбанка Надеждой Ермаковой.

Основные акционеры банка – Газпром и "Газпромбанк" – заявляли о незаконности действий по назначению временной администрации как противоречащих законодательству как Беларуси, так и ЕАЭС.

Белгазпромбанк – пятый по размеру активов банк в Беларуси и второй среди частных.
 
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Белгазпромбанка в список на пересмотр с возможностью понижения, сообщили в агентстве.
 
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