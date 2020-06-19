Вляпались: агентство Fitch из-за назначения Ермаковой пересмотрит рейтинги Белгазпромбанка









Ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка, а также несколько бывших сотрудников банка, были задержаны на минувшей неделе по якобы подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств.





После этого Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в банке, хотя основные акционеры - "Газпром" и Газпромбанк - называли такой шаг противоречащим законодательству.





События могут привести к пересмотру международной оценки банка. Так, Fitch поместило рейтинги Белгазпромбанка в список на пересмотр с возможностью понижения.





Fitch не исключает негативных последствий для банка из-за ситуации.





Ранее рейтинг Белгазпромбанка оценивался как "стабильный".





Ситуация в Белгазпромбанке





Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк – один из крупнейших частных банков страны – на прошлой неделе якобы в рамках расследования уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и "отмывании" денег.





Приходили сотрудники ДФР Комитета госконтроля и в ряд частных компаний – "ПриватЛизинг", "Кентавр" и "Кампари".





Накануне глава КГК Иван Тертель заявил о том, что по делу задержаны два десятка человек, в том числе экс-глава банка Виктор Бабарико, выдвигающийся в президенты.





Неделю назад Нацбанк решил отстранить законное правление Белгазпромбанка и назначить временную администрацию во главе с экс-главой Нацбанка Надеждой Ермаковой.





Основные акционеры банка – Газпром и "Газпромбанк" – заявляли о незаконности действий по назначению временной администрации как противоречащих законодательству как Беларуси, так и ЕАЭС.





Белгазпромбанк – пятый по размеру активов банк в Беларуси и второй среди частных.







