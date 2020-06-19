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Команда Бабарико собрала последние подписи и установила рекорд за всю историю Беларуси
Источник материала: KYKY>
Сегодня период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси завершается. 19 июня – последний день, когда нужно сдать подписи во все избирательные комиссии. Штаб экс-банкира и политика Виктора Бабарико
«На данный момент мы передали в территориальные комиссии 283 тысячи [подписей], – пишут на официальном сайте Бабарико. – Это значит, что мы достигли основной цели на этом этапе: подали то количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатом в президенты!
Но число всех поступивших к нам подписей на сегодня – 434 985. И это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси. Сегодня, несмотря ни на что, мы будем продолжать подавать подписи в избирательные комиссии. Часть подписей, к сожалению, мы не сможем подать из-за вчерашних событий».
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Сегодня период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси завершается. 19 июня – последний день, когда нужно сдать подписи во все...
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