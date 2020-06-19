Команда Бабарико собрала последние подписи и установила рекорд за всю историю Беларуси

Источник материала: KYKY

Сегодня период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси завершается. 19 июня – последний день, когда нужно сдать подписи во все избирательные комиссии. Штаб экс-банкира и политика Виктора Бабарико рассказал , сколько подписей собрала его команда.

«На данный момент мы передали в территориальные комиссии 283 тысячи [подписей], – пишут на официальном сайте Бабарико. – Это значит, что мы достигли основной цели на этом этапе: подали то количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатом в президенты!

Но число всех поступивших к нам подписей на сегодня – 434 985. И это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси. Сегодня, несмотря ни на что, мы будем продолжать подавать подписи в избирательные комиссии. Часть подписей, к сожалению, мы не сможем подать из-за вчерашних событий».

Как напоминает «Наша Нива», ранее такого количества подписей действительно не удавалось собрать ни одному альтернативному претенденту на президентское кресло. До настоящего момента максимум – 217 тысяч подписей – собрали в далеком 1994 году в пользу Зенона Позняка. У Александра Милинкевича в 2006 году было 198 тысяч подписей. У Семена Домаша в 2001 году – 164 тысячи.