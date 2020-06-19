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В Чашникском районе Opel наехал на дерево, погиб пассажир

19.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 июня в Чашникском районе произошло смертельное ДТП.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 68-летний житель Орши за рулём Opel Zafira двигался по трассе Р15. На 221 км дороги автомобиль оказался в кювете и врезался в дерево.

70-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

На неделе в Октябрьском районе погиб пассажир.

Мужчину выбросило из машины, а затем придавило автомобилем – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 18 июня в Чашникском районе произошло смертельное ДТП. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 68-летний житель Орши за рулём Opel Zafira...
 
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