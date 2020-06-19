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В Чашникском районе Opel наехал на дерево, погиб пассажир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июня в Чашникском районе произошло смертельное ДТП.
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70-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель получил травмы и был госпитализирован.
На неделе в Октябрьском районе погиб пассажир.
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Новости Беларуси. 18 июня в Чашникском районе произошло смертельное ДТП. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 68-летний житель Орши за рулём Opel Zafira...
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