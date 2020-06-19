В Чашникском районе Opel наехал на дерево, погиб пассажир

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 июня в Чашникском районе произошло смертельное ДТП.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, 68-летний житель Орши за рулём Opel Zafira двигался по трассе Р15. На 221 км дороги автомобиль оказался в кювете и врезался в дерево.

70-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

На неделе в Октябрьском районе погиб пассажир.