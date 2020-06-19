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В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны

19.06.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны

В городе Новы-Сонч (Польша) в руинах замка XIV века, который во время Второй мировой войны был уничтожен, нашли клад. О подробностях рассказывает miastons.pl.

Клад представлял собой сундук с серебряными предметами. Находку совершили представители Историко-исследовательской ассоциации. Всего в сундуке лежали 103 предмета, изготовленные на рубеже XIX и XX веков в Австрии и Польше.


Предположительно, серебро спрятали местные евреи, которые в 1942 году были согнаны в гетто немецкими оккупантами.

В годы Второй мировой войны Королевский замок в городе Новы-Сонч служил для немецких солдат казармой и складом боеприпасов. В 1945 году замок был взорван польскими партизанами.

Фото: Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny

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В городе Новы-Сонч (Польша) в руинах замка XIV века, который во время Второй мировой войны был уничтожен, нашли клад. О подробностях рассказывает miastons.pl. Клад...
 
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