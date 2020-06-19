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«До 15 лет колонии»: против Белгазпробманка завели новое уголовное дело

19.06.2020 13:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Генпрокуратора завела новое уголовное дело против бывших работников Белгазпромбанка, пишет БелТА. Об этом сказал генеральный прокурор Александр Конюк: «Мною принято решение о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса».

Для справки: часть 2 статьи 285 УК – об участии в преступной организации (до семи лет колонии со штрафом или без). Часть 3 той же статьи – те же действия, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (до 15 лет колонии со штрафом или без).

Генпрокурор считает, что Белгазпромбанк создал «реальную угрозу национальной безопасности Беларуси». «С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах. Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси», – добавил Конюк.

По его словам, в то же время оперативным сопровождением расследования уголовного дела займется ДФР КГК.

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Генпрокуратора завела новое уголовное дело против бывших работников Белгазпромбанка, пишет БелТА. Об этом сказал генеральный прокурор Александр Конюк: «Мною...
 
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