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Чартерные рейсы «Белавиа» полетят в Турцию с 1 июля

19.06.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чартерные рейсы «Белавиа» полетят в Турцию с 1 июля

С 1 июля чартерные рейсы «Белавиа» в Турцию, сообщает авиаперевозчик в своем аккаунте в Facebook, пишет БЕЛТА.

Чартерная программа в Турцию стартует с 1 июля. В Бодрум, Анталию, Измир можно будет вылететь из Минска. Кроме того, из Гродно, Гомеля, Бреста и Витебска также можно будет улететь в Анталию.

Все подробности «Белавиа» советует уточнять у туроператоров.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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С 1 июля чартерные рейсы «Белавиа» в Турцию, сообщает авиаперевозчик в своем аккаунте в Facebook, пишет БЕЛТА. Чартерная программа в Турцию стартует с 1 июля. В Бодрум,...
 
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