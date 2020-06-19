Чартерные рейсы «Белавиа» полетят в Турцию с 1 июля

Источник материала: ОНТ

С 1 июля чартерные рейсы «Белавиа» в Турцию, сообщает авиаперевозчик в своем аккаунте в Facebook, пишет БЕЛТА.

Чартерная программа в Турцию стартует с 1 июля. В Бодрум, Анталию, Измир можно будет вылететь из Минска. Кроме того, из Гродно, Гомеля, Бреста и Витебска также можно будет улететь в Анталию.

Все подробности «Белавиа» советует уточнять у туроператоров.

Фото: БЕЛТА

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